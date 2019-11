Alberto Fernández: "¿Han visto a un estafador más grande que Bugs Bunny?"

Fernández también del animé japonés, un género de animación más moderno y al que consideró que tiene una influencia negativa por su alto contenido de escenas de violencia.

Las principales frases de Fernández

• "Los dibujos animados son una forma de control social y Bugs Bunny es un gran estafador”

• "Disney es un gran moralista, que nos enfrenta frente al dolor, y siempre la metáfora dice que van a ganar los buenos. Bambi: matan a su madre unos cazadores furtivos, se recupera y se convierte en el rey de los ciervos en ese bosque."

• "Todos los dibujos animados de la Warner, como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Elmer, el Gallo Claudio, son ejemplos de una disputa entre un tonto y un vivo, donde siempre gana el vivo. ¿Han visto a un estafador más grande que Bugs Bunny? Y fue modelo de muchos chicos y generaciones, un modelo de gran promoción del individualismo."

• "El animé japonés inyectó la lógica de la violencia. No tengo ninguna duda de que en la vida de las pandillas subyacía la cultura de esos dibujos. Como bien dice ‘Pepe’, nos inyectan un montón de datos que no nos damos cuenta."

• "Definitivamente hay un modelo económico que ha triunfado en el mundo, que es el capitalismo. Y el capitalismo necesita de un sujeto que se llama consumidor."

• "El problema es que el capitalismo fue moldeándose a un tiempo distinto, que no solamente se satisfacen necesidades del que consume, sino que se generan necesidades allí donde no existen."

• "Fernández sostuvo que la bulimia y la anorexia son consecuencia de un “modelo de mujer que se llamaba Barbie, muñeca con formas anatómicas que no responden a ningún patrón genético humano. El objetivo de nuestras chicas es parecerse cada vez más a la Barbie."

• "Los hippies, que dijeron dejemos de consumir y vamos con libertad al amor y a la paz”. Pero “perdieron, pasaron a la historia como unos locos con pelo largo y sucio, y fueron una revolución."

• "Yo no soy solo el resultado de lo que Perón nos dejó, soy también el resultado de Joan Báez, Bob Dylan, Los Beatles y Walt Whitman. Soy un amante de la paz y del respeto de los pueblos. Tenía 10 años y leía revistas para hippies, creo en todo eso. La sociedad de consumo nos ha hecho perder todo esto."

• "El objetivo de la vida es la búsqueda de la felicidad, dijo Aristóteles. ¿Qué es la felicidad? Alguien sabio como Pepe Mujica dice que la felicidad es ser feliz con lo que se tiene, y no atormentarme por lo que no tengo. Es difícil que se entienda en este tiempo signado por el individualismo, por la estética y no por la ética, pero es algo contra lo que tenemos que luchar."

• "Lo importante es cómo nos recuerde la gente, el éxito no es juntar dinero sino ser querido por los otros. El éxito es que nos vayamos de este mundo y alguien diga: fue un tipo que se ocupó de los otros, solidario. El amor y el respeto del otro nos hace ricos, la fortuna va y viene."

