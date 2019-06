Alberto Fernández, sobre la crisis de la Argentina: "Yo sé cómo se sale de esto"

Según el precandidato a presidente por el Frente de Todos, la situación que vive el país “no difiere mucho de lo que vivimos en 2003”, y afirmó: “Yo sé cómo se sale de esto, yo ya estuve en este laberinto”.

A continuación, otras frases destacadas de Fernández:

"Si la Justicia existe, a Cristina (Kirchner) nadie la va a condenar. He estudiado todas las causas, y sé de lo que estoy hablando, porque he escrito libros y hace 25 años que enseño Derecho".

"No tengo vocación de venganza contra los jueces. Yo lo que quiero es una justicia que sea propia de un Estado de derecho, con total independencia, con jueces honestos y que no dependan del poder político de turno".

"No tengo ningún interés de cambiar la Constitución porque para mí no es un problema".

“Nosotros, en el Frente de Todos, vamos a presentar listas en todas las provincias".

"Soy porteño, pero reniego del centralismo. Por eso estoy empeñado en trabajar codo a codo con los gobernadores porque son actores centrales y no secundarios".

(Sobre Miguel ángel Pichetto y su decisión de integrar una fórmula presidencial con Mauricio Macri) "Es una decisión de Miguel y correrá su suerte. No lo voy a juzgar. Lo que perdimos fue un senador".

(Sobre el aborto) "Hay que respetar todas las posiciones y no me gusta que el país se divida. Pero el aborto no es un problema religioso ni moral sino que es un problema de salud pública”.

"Una de las cosas que más extraño es contestar en Twitter".