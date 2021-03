Alberto Fernández: "Lacalle me pareció poco gentil"

“Yo creo que el presidente uruguayo perdió la templanza en su discurso y me parece muy poco gentil que haya dicho que estar en el Mercosur es cargar un lastre, me pareció poco educado, poco feliz. Por eso es que me parece insólito que digan que el patotero soy yo”.

“Lacalle salió con un discurso inusual, fuera de lugar. Yo soy el presidente argentino y no tengo por qué soportar que a mi país lo llamen lastre, aunque me parece que fue un incidente y punto. Yo tampoco trataría así a ningún país del Mercosur. La Argentina pregona la unidad regional, pero ahí hay una cuestión ideológica muy difícil de resolver. Igualmente yo confío en que no corre riesgo la continuidad del Mercosur, fue un incidente. Porque gobierne quien gobierne el Mercosur se pudo mantener unido por 30 años”, señaló.

Luego disparo contra el macrismo y sus aliados. “La oposición dice que la Argentina está aislada, pero en realidad aislada quedó cuando dejaron de prestarle plata y tuvo que salir corriendo a pedirle al Fondo un monto inusual. El expresidente Macri tendría que pedirle perdón a los argentinos, porque el daño que le hizo al país es incalculable. El año que viene el acuerdo que firmó Macri obliga a la Argentina a pagarle 18.000 millones de dólares al FMI, y al año siguiente 19.000 millones”.

“Buscamos un acuerdo con el Fondo que sea sostenible con el tiempo, y no que haya que reestructurarlo dentro de tres o cuatro años. Quince años sería una alternativa, aunque cuantos más años nos den sería mejor para la Argentina”, agregó con respeto a este último tema.

"Nosotros queremos que, considerando la pandemia, los organismos multilaterales de crédito revisen estos acuerdos. El tema no es no pagar, el tema es obtener un acuerdo que nos permita sostener en el tiempo nuestro plan económico de crecimiento”.

El mandatario estimó que en abril “la inflación comenzará a bajar” y afirmó que “por fuera de los supermercados es muy difícil hacer respetar los acuerdos de precios”.

“Hemos logrado que el FMI diga que la inflación es multicausal, a diferencia de cuando decía que era por emisión monetaria y déficit fiscal. Enero, febrero, marzo y diciembre son los peores meses de la inflación, y por eso a partir de abril esperamos tener una inflación más baja”

También se refirió a la pandemia y a los tiempos que vienen. El mandatario dijo que "Argentina está cerca de atravesar una segunda ola de contagios de coronavirus", pero descartó “volver a un aislamiento extremo”.

“En la semana vamos a proponer una serie de nuevas medidas, porque queremos minimizar al máximo la circulación de gente. Estamos muy preocupados por la cepa de Manaos, porque pareciera tener una mayor transmisibilidad e índice de mortalidad”, dijo con respecto al tema.

"Nos vamos a reunir con Carla Vizzotti, Santiago Cafiero y Wado de Pedro y vamos a analizar el tema para profundizar el cuidado y bajar la circulación. Estamos cerca de la segunda ola, pero no vamos a volver a un aislamiento estricto".