“Me quedan dos años de revancha, vamos a hacer todo lo que no se puedo hacer hasta el momento”, dijo el presidente unas horas antes de que Jorge Taianay Juan Zabaletaasumieran al frente de las carteras que antes ocupaban Agustín “Chivo” Rossi y Daniel Arroyo.

La frase fue lanzada por el presidente en el Centro Cultural Kirchner donde presentó el programa “Activar Cultura” que busca, a través de la inyección de $5.400 millones, lograr que la industria cultural recupere su brillo, ese que perdió por la pandemia desatada por el Covid-19 y el aislamiento.

"Fue muy feo ser Presidente en un contexto como el que me tocó a mí, no se lo deseo a nadie. Me quedan dos años de revancha, en estos dos años vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer hasta aquí”, prometió Alberto Fernández. Y aseguró que, durante la pandemia, “la muerte caminó todo este tiempo alrededor nuestro”, y rescató la importancia del arte y de la cultura para alimentar el espíritu y recuperar la normalidad.

Un par de horas antes de poner en funciones a los flamantes ministros —que reemplazaron a dos dirigentes que van a competir en las próximas elecciones legislativas—, el presidente hizo frente a la polémica desatada en los últimos días por las visitas a Olivos que se conocieron que se hicieron durante la época más estricta de la cuarentena.

“En estos días me han cuestionado mucho, pero – la verdad –es que me ocupé mucho de hablar con muchos de ustedes. Pablito (por Echarri) vino a verme; Alejandra Darín vino a verme; Florencia Peña vino a verme; Carlitos Rotemberg vino a verme; Luis Brandoni vino a verme. Vino a verme un montón de gente, que tenía la misma preocupación que tenía yo, a ver cómo remontamos esto, porque es muy difícil lo que estamos viviendo”, admitió Fernández. Esa fue la única mención que hizo de la presencia de personalidades del espectáculo que tanta polémica desataron.

Pero sin duda el presidente había elegido la tarde del martes para relanzar su Gobierno, subrayando que le quedan dos años de mandato. Y la jura de los nuevos ministros le dio el escenario ideal.

En el Salón Blanco —que no se usaba desde febrero de 2020— se dieron cita dirigentes y funcionarios de distintos ámbitos del Gobierno para acompañar la jura de los nuevos ministros. En primera fila, Sergio Massa, Axel Kicillof, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz. En la siguiente línea, Agustín Rossi y Daniel Arroyo. En la última fila, Jorge Parrilli, Carlos Zanini y Emilio Pérsico. En el balcón del primer piso —tratando de respetar algún protocolo— los intendentes del conurbano bonaerense (Fernando Espinosa, Mayra Mendoza y Martín Insaurralde, entre otros) aplaudieron a rabiar a su par Juanchi Zabaleta que dejó Hurlingam para hacerse cargo de la cartera de Desarrollo Social.

"Quiero despedir a dos colaboradores importantes que tuvimos en estos dos primeros años. Daniel Arroyo trabajó incansablemente en un tiempo muy difícil de la Argentina. Heredamos una situación social muy difícil y en el medio nos agarró la pandemia. Solo gratitud le tengo", dijo Fernández. Y siguió: “Y quiero despedir a otro amigo, que no lo despido como amigo porque amigos seremos siempre. Agustín Rossi ha sido para mí una persona muy importante, no solo en su área específica, el Ministerio de Defensa, sino que ha sido un puntal muy importante a la hora de tomar de decisiones y poder analizar con él”. Rossi se puso de pie y lo aplaudió. Horas antes, el presidente había estado reunido con el precandidato a senador por Santa Fe a solas, donde hablaron de política.

Luego llegó el turno de elogiar a los nuevos miembros del Gabinete. "Con Juanchi trabajamos estos dos años en una situación muy difícil, como con todos los intendentes y Axel. No solo ganó mi afecto, mi cariño, se ganó mi respeto por verlo trabajar", aseguró. Y le llegó el turno a Taiana. "Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Jorge, hemos sido ministros juntos, hemos tenido la oportunidad de compartir un gabinete. Es un hombre que a esta altura juega en otra liga. Es una alegría reencontrarte en el gobierno”, dijo.

Los ministros hablaron el Patio de las Palmeras con la prensa. Zabaleta prometió trabajar en coordinación con intendentes y gobernadores. Y aseguró que “no hará falta cortar la calle” para que en el Ministerio de Desarrollo Social se escuche el reclamo de las organizaciones sociales.

Por su parte, Taiana aclaró sus dichos sobre China y Estados Unidos. El flamante ministro de Defensa había asegurado que “China es un potencia en ascenso, y Estados Unidos una en declinación”. Por eso, cuando le preguntaron de qué lado estaba, aclaró: “Estoy del lado de la Argentina, y por lo tanto, las inversiones que sean provechosas para el país, serán bienvenidas”. Tras precisar que estuvo reunido con el encargado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, aseguró que “Argentina defenderá siempre sus intereses, sus posibilidades de desarrollo y no ser dependiente de nadie, de ninguno”.

Mientras todo esto ocurría, el presidente Alberto Fernández ya estaba camino a Olivos. Había tomado juramento a dos nuevos ministros y había relanzado su gobierno, convencido de que llegó el tiempo de la revancha.