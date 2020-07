“Cuando miro para atrás y me pregunto qué hice mal en Vicentin, veo que me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis. Pensé que iban a salir a festejar. No pasó, empezaron a acusarme de cosas horribles”.

Alberto Fernández aseguró que "la Argentina, en términos técnicos, está preparada para llevar adelante esta etapa de prueba de la vacuna" para prevenir el coronavirus.

Además, expresó su anhelo de que, cuando ya esté aprobada, la vacuna "llegue al país" en simultáneo con su llegada a los países centrales.

Estos conceptos sobre la pandemia los manifestó en una entrevista con radio FM La Patriada.

REFORMA JUDICIAL

Además, expresó que el gobierno aspira a que se haga un "amplio debate" sobre cómo se accede a que intervenga en un caso la Corte Suprema de la Nación, que actualmente es sólo a través de un recurso extraordinario, en el marco de la reforma judicial que impulsa su gestión.

"Hay que revisar cuándo la Corte debe intervenir, no sólo cómo funciona y la cantidad de miembros, sino también cómo se accede a la Corte, que se llega sólo por un recurso extraordinario reglamentado por una ley de hace muchísimos años", acotó.

"La reforma judicial supone dos cosas. Por un lado la necesidad de ordenar el funcionamiento de la justicia federal, que es la justicia que depende del Estado Nacional", agregó el Presidente.

ADEMÁS:

Golpe de timón: Juntos por el Cambio se reunirá con Alberto Fernández

También se refirió a otros temas judiciales: "Si los juicios por jurados es un problema, porque lo mediático puede influir sobre ciudadanos comunes, ese argumento sirve también para el juez común".

En la entrevista radial, Fernández continúo hablando sobre el Poder Judicial. "Uno deberá preguntarse si no es más fácil influir sobre un juez que influir sobre diez ciudadanos comunes", sostuvo.

"Quiero que haya jueces dignos, que juzguen de acuerdo al derecho y no se vean sometidos a las presiones ni del poder político ni de los poderes fácticos", dijo.

También abordo temas económicos: "El problema central en Argentina, es mucha gente que se queda fuera del sistema, la economía los va empujando a los márgenes".

"El Estado se ha acotado mucho, se ha debilitado y hay millones de argentinos que han quedado al margen", agregó a respecto.

LA GRIETA Y OTROS TEMAS

Alberto Fernández también hablo de la grieta: "El camino del odio no conduce a ningún lado, el odio paraliza. Yo no quiero vivir en un país en qué cada decisión sea un Boca - River ".

"La prohibición del aborto no ha dejado ningún resultado bueno", apuntó.

"Creo que el cannabis medicinal, a esta altura nadie lo discute. El que tenga plantas para producción del cannabis medicinal no debería ser perseguido", acotó.