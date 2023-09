"Cuando buscamos en el FMI las alternativas son pocas. A pesar de la crisis climática, no hubo una quita, porque el Fondo lo tiene prohibido en sus estatutos, nos siguen tratando como si la Argentina estuviera plena y no está", reflexionó durante el encuentro que se llevó adelante en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fernández recordó a los mandatario presentes que la deuda con el FMI fue tomada "irresponsablemente" por la administración de Mauricio Macri y que el organismo otorgó el préstamo "para ayudar a un partido político", en referencia a Juntos por el Cambio (JxC).

Además, subrayó que "los intereses de la deuda crecen a la par de las tasas de la FED de los Estados Unidos, que lo hace para contener la inflación interna, pero eso me repercute a Argentina como deudora del Fondo". Luego, el titular del Ejecutivo dijo que los "Derechos Especiales de Giro para que queden en bolsillos de los que no necesitan, no tiene sentido" y pidió que se enfoquen en los países de Renta Media que "concentran el 60% de los pobres del mundo y están en un limbo".

"Solo en Manhattan se usa más electricidad que en África, si no nos avergüenza ese dato, no discutamos más. El mundo es profundamente injusto, dejen de preocuparse y hagan lo que hay que hacer para que no haya pobres", consideró. Fernández finalizó alertando sobre la intervención de los fondos de inversión en alimentos: "Se especula con esos precios y eso es especular con el hambre de la humanidad".

Alberto, sobre la incorporación del Museo Sitio de Memoria ESMA en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco

Antes de la reunión y a través de una publicación en sus redes sociales, el Presidente destacó la incorporación del Museo Sitio de Memoria ESMA en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y remarcó que se sigue "exigiendo justicia para que nadie pueda negar u olvidar el horror".

"El @MuseoSitioESMA se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad de @UNESCO. Lo peor del terrorismo de Estado de la última dictadura militar en la Argentina se expresó allí: detenidos, asesinados, torturados y desaparecidos. Seguimos manteniendo viva la memoria. #NuncaMás", expresó el Presidente en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (ex Twitter) y que se transmitió durante la reunión en la Unesco.

Luego, agregó: "Con la fuerza de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo buscando con desesperación a sus hijos y nietos, un país entero aprendió a nunca claudicar su lucha. Este año cumplimos 40 años de democracia y seguimos exigiendo justicia para que nadie pueda negar u olvidar el horror".

"Por la lucha histórica de esas Abuelas y de esas Madres, de las organizaciones de derechos humanos y de todo un pueblo, quiero agradecer esta decisión, especialmente a la embajadora argentina ante la Unesco Marcela Losardo, que ha trabajado mucho para que se concrete", concluyó.

El Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el Museo Sitio de la Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad por considerarlo un sitio para la memoria y fue incluido dentro de los monumentos y zonas protegidas por el organismo en el mundo.

De esta manera, la Unesco oficializó la decisión en su 45° Convención en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita, que se encuentra sesionando desde el pasado 10 de septiembre.