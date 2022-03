Alberto Fernández pidió "no tolerar a los violentos"

El presidente Fernández afirmó, al encabezar en José C. Paz el acto por el Día Internacional de la Mujer, que le genera "vergüenza" que en Argentina "una mujer padezca violencia de género".

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes en José C. Paz que le genera "vergüenza" que en Argentina "una mujer padezca violencia de género", y pidió "no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género".