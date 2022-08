Alberto Fernández: "Recibí amenazas de muerte"

"Yo también recibí amenazas de muerte, la Policía Federal está trabajando", dijo el presidente por El Destape Radio.

Sobre los declaraciones de anoche, Fernández aclaró: "Hubo una tergiversación de lo que dije, no tengo ningún temor de que a Luciani le pase lo mismo que a Nisman".

Y siguió: "Me guío por lo que dice la Justicia, que hasta ahora dice que se suicidó. Los medios tergiversaron lo que dije. No tiene nada que ver Nisman en esto. No tengo ningún temor de que pase algo igual".

En la entrevista que brindó el miércoles al canal TN, Alberto dijo que esperaba que "Luciani no haga algo así", haciendo referencia a la muerte de Nisman.

Consultado sobre la causa que de Vialidad que involucra a Cristina Kirchner, el presidente comentó: "Es disparatada. Lo dije también cuando no hablaba con ella. No tengan duda de que Cristina no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay quince escalones en el medio".

Y añadió: “Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Cuando pasan estas cosas uno no se puede quedar callado. Hoy es contra Cristina, pero mañana puede ser contra cualquier ciudadano”.