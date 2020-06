Alberto Fernández reconoció que faltan mujeres en las esferas de poder

“El otro día tuve una reunión con empresarios y cuando vi la foto, me di cuenta de que no había mujeres. Ahora falta María Eugenia (Bielsa), que no pudo viajar, pero yo pretendo que en cada acto que hagamos haya una mujer presente, y lo digo porque me doy cuenta de que somos cuatro varones”, afirmó al encabezar un acto en La Pampa.

A raíz de las constantes críticas- especialmente en las redes sociales- por la ausencia de mujeres en cargos dirigenciales, Fernández se refirió al tema durante un acto en Santa Rosa, junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. “Y somos cuatro varones que hubiésemos querido que haya mujeres sentadas junto a nosotros, gobernando a la par nuestra”, afirmó el mandatario nacional.

Y agregó: “María Eugenia debió estar ocupando el lugar de la mujer en el poder del Estado, pero no pudo venir a último momento. No quiero dejar pasar ese dato porque tiene que ver con los cambios culturales que tenemos que hacer en la Argentina”.