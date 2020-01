El acto convocado por Juntos por el Cambio, integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, se realizará mañana a las 18 en Plaza Vaticano, ubicada en Cerrito y Viamonte, a pocos metros del Palacio de Tribunales, informó ese espacio en un comunicado en el que sostuvo que la convocatoria se replicará "en todas las principales plazas del país".

La invitación fue repetida por referentes de Juntos por el Cambio en sus cuentas de la red social Twitter, mientras que en un comunicado la ex ministra Patricia Bullrich destacó la convocatoria "En este momento en el que el gobierno quiere entrometerse en la causa y en la pericia, a través de un inédito e irrealizable mecanismo de efectuar una auditoría cuyo dictamen está previamente escrito, en vez de dejar trabajar con autonomía a la justicia".

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, invitó a participar de la marcha desde su cuenta de Twitter, en la que escribió: "Convoco como ciudadana comprometida con el humanismo y la justicia al acto en memoria del crimen de estado, el sábado a las 6 de la tarde en la plaza Vaticano, al lado del teatro Colón".

"El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso Nisman, y no crean en nada de lo que diga (Luis) Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al ex jefe de Interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes", manifestó la diputada.

El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias expresó en su cuenta de la misma red social: "#Yo voy #18E No fue suicidio. Fue magnicidio", texto que acompañó con una foto de Nisman.

Si bien Juntos por el Cambio convocó a la manifestación de mañana en un comunicado difundido por Bullrich, fuentes cercanas a la ex funcionaria macrista y el diputado Waldo Wolff informaron a la agencia Télam que ese espacio "participa pero no organiza" el evento.

En tanto, el domingo a las 10 está previsto un homenaje al fiscal en el cementerio de La Tablada, donde se encuentran sus restos, informó el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.

"Ahí estaremos presentes junto a la madre de Nisman, Sara Garfunkel", expresó Knoblovits en declaraciones a FM La Patriada.

Asimismo, explicó que la institución no participará de la manifestación que se hará mañana porque "se trata de un acto autoconvocado donde la asistencia es de forma personal y no institucional".