Alberto pidió el apoyo del Congreso para alcanzar el acuerdo con el FMI

Con eje en el fin de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, el nuevo acuerdo del FMI, planes de empleo y recuperación económica, Fernández pronunció el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso Nacional en el marco de la Asamblea Legislativa.

Apenas comenzó su discurso, el presidente pidió realizar un minuto de silencio por el conflicto armado que sacude al este de Europa. Más temprano, en el marco de sus críticas al Gobierno por la posición asumida al respecto, varios opositores se habían mostrado con banderas de Ucrania.

En ese marco Alberto Fernández cuestionó "la ética de los poderosos". "Otra vez la violencia bélica", lamentó y condenó "la invasión de Rusia sobre Ucrania” que "altera la paz mundial".

El mandatario advirtió que "la guerra produce consecuencias sobre el país" pero fue optimista en que el período post pandemia se convirtió “en un tiempo bisagra para el país”. Luego hizo una evaluación de la historia reciente y llamó a "edificar un mañana más próspero".

Alberto-Sesiones-03.jpg El presidente inició su discurso hablando del conflicto Rusia-Ucrania y pidió un minuto de silencio por las víctimas. Captura.

Luego Fernández se refirió a la pandemia como “una crisis que no tiene precedentes” y calificó de "inaceptable" que se responsabilice a los gobiernos por las consecuencias sanitarias desatadas por el Covid-19.

Habló de la afectación de las restricciones sociales en los y las trabajadores y cuestionó a quienes, en ese contexto, “sembraron desánimo y desconfianza” por lo hecho por el gobierno. "Todo lo que hice no tuvo el objetivo más que de salvar vidas (…) No soy infalible, me he equivocado en ocasiones" pero "toda persona tuvo la atención sanitaria que reclamó".

Tras el balance sanitario, el presidente se refirió a la economía y destacó que 2021 terminó “con una recuperación del 10,3 por ciento del PBI" que permitió revertir la caída iniciada durante el macrismo.

“No detuvimos la obra pública con la pandemia y no la detendremos en el futuro”. "En 2021 pusimos en marcha la construcción de 85 mil viviendas en todo el país y en diciembre hemos entregado la vivienda número 30 mil", precisó.

El presidente se refirió a la inflación “la principal preocupación y desafío que tiene el Gobierno”. “No logramos reducir la inflación que heredamos” y que es producto de “muchos factores que deben ser atacados coordinadamente”. “No habrá soluciones individuales si no construimos soluciones colectivas”, afirmó.

Luego calificó a la industria “como un factor relevante”, elogió el crecimiento de la producción agrícola y las pymes. También destacó a la industria del petróleo y la minería como áreas “de generación de divisas” y mencionó que el primer sector, en diciembre pasado, “tuvo la mejor recuperación desde 2011”.

“El empleo formal se viene recuperando mes a mes” a pesar de la crisis. “La tasa de desocupación fue del 8,2 % en el tercer trimestre de 2021, la menor en más de tres años”, resaltó. También habló de la “leve recuperación” de los salarios, que fue “a un ritmo menor del que queremos”. “Hay que comprender que estamos transitando un nuevo camino, una nueva etapa” en la que “en 2021 la pobreza dejó de aumentar”, añadió.

Sobre el acuerdo del FMI, Fernández ratificó hoy que el Gobierno “llegó a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) que permite generar certezas” para el futuro, y aseguró que el entendimiento con el organismo “fue el mejor al que se podía llegar”, al pronunciar el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa.

Asimismo destacó que hoy que “en Argentina se acabaron los tarifazos” y anunció “segmentación de subsidios para lograr valores razonables” en los servicios públicos, al pronunciar el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa.

El presidente destacó que se avanzará en la tarea de “convertir los planes sociales en trabajo y se mantendrán obras de infraestructura en los barrios populares”, y destacó la implementación de programas sociales mediante “el aumento de la recaudación fiscal”. También afirmó que enviará al Congreso el Proyecto de "Ley de Empleo Joven".

En materia de inversión social, Alberto Fernández destacó las políticas de contención y remarcó la importancia de los actores de la economía popular en la producción. Anunció que para este sector se impulsará un “monotributo productivo” que ayude a regularizar su situación.

En otro tramo cuestionó a la oposición por no aprobar el Presupuesto 2022: "Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo cierto es que en estos casi 40 años el Congreso Nacional sólo ha dejado sin presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en este año”, ante el aplauso de los diputados oficialistas.

Convocó a la dirigencia a tener "humildad" porque "es muy ingrato ver que, viniendo de años tan difíciles, los niveles de polarización política están llevando a algunos compatriotas a debates y enfrentamientos estériles".