Alberto, su "primer mandato" y el sueño de la reelección

“Quiero que sepas Mario que te prometo, que antes de que este gobierno termine, antes de que este mi primer mandato termine yo te garantizo que van a tener le polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José C. Paz”, aseguró mientras miraba al intendente Mario Ishii que lo escuchaba desde el escenario. A su lado, escuchaba también la titular del INADI, Victoria Donda.

Es la primera vez que el presidente se refiere a su gestión como “primer mandato”. Y eligió hacerlo justo el día en que el ministro de Desarrollo Productivo reconoció en un reportaje que en la mesa chica del albertismo se ilusionan con la reelección del presidente en las elecciones del 2023.

“Nuestra aspiración en 2023 es consolidar la figura del Presidente y que pueda estar competitivo para una elección”, dijo Matías Kulfas en una entrevista radial. Y cuando le preguntaron si colaboraría con la reelección del presidente, respondió: “Sí, por supuesto”.

De esta manera, Kulfas —uno de los funcionarios más cercanos y de mayor confianza de Alberto Fernández—, confirmó las versiones que en los últimos días se hicieron cada vez más intensas: que en el círculo íntimo del presidente ya trabajan en la reelección.

Claro que para que eso ocurra, antes tendrá que pasar algo que aún está por definirse: el Congreso debe aprobar el acuerdo con el FMI. Y, aunque la situación parece que podría destrabarse en la Cámara de Diputados, resta ver qué sucederá en el Senado, donde la situación es más compleja. Recién entonces, el albertismo puro podrá dar vuelta la página, declamar que una “nueva etapa” del Gobierno comenzó, y lanzar oficialmente la campaña para que Alberto Fernández sea reelecto.

Tal vez por eso, en pleno acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el presidente se ocupó de recordar que la administración de Mauricio Macri “endeudó al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina”.

“Esto no hay que olvidarlo porque esto que me toca a mí negociar y ver cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió que hoy esta discutiendo si acepta o no el acuerdo que estoy proponiendo”, subrayó.

Ishii, anfitrión del acto y único intendente que acompañó a Alberto Fernández a Rusia y China, fue uno de los oradores y aprovechó para enviar un mensaje a los diputados del Frente de Todos que plantearos sus diferencias en torno al proyecto que ratifica el acuerdo con el FMI.

“Quiero decirle a esos compañeros que hoy tienen la responsabilidad de ocupar una banca nacional en representación de nosotros, porque cuando se hizo la lista estaban escondidos, no los encontramos, y se pusieron en la lista, ahora que voten lo que necesita el Poder Ejecutivo, que no traicionen al pueblo”, instó. Y aseguró que la Argentina “no puede entrar en default”.

Así, con el acompañamiento de Kulfas y Martín Guzmán (hizo una encendida defensa del acuerdo con el FMI y del presidente), y el apoyo incondicional de intendentes como Ishii, Alberto Fernández se prepara para lanzar el proyecto de su reelección. Claro que para eso, primero tendrá que llegar con cierta tranquilidad al próximo 22 de marzo, fecha en la que el acuerdo con el FMI ya debería estar aprobado por ambas cámaras, para que la Argentina no entre en default. Otra vez.