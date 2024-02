Alberto Weretilneck habló sobre el conflicto entre el Ejecutivo y un grupo de gobernadores

“Nosotros consideramos que antes de producir medidas de las cuales no hay retorno, como la de interrumpir el abastecimiento de gas y petróleo a todo el país, existen muchas alternativas a explorar”, dijo Weretilneck en una conferencia de prensa brindada en Cipolletti junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

“Primero el diálogo, todos somos hombres de la democracia, esa es la principal herramienta. Luego está el Congreso Nacional, las Legislaturas provinciales y luego la Justicia”, destacó el rionegrino, quien agregó que “la parálisis de la producción es una herramienta extrema cuando están agotadas todas las vías”.

“Primero vamos a dialogar, si es necesario negociaremos. Luego, si no alcanza, iremos al Congreso Nacional y si eso no alcanza, terminaremos en la Justicia, pero todavía hay mucho por hacer antes que tomar una medida tan extrema como la de parar la producción de gas y petróleo”, afirmó.

Además, dijo que las provincias no son responsables de una deuda a la que relacionó con la inflación. "Las provincias no somos responsables de los 380 mil millones que debe el país, nosotros no generamos esa deuda, la inflación que hoy tiene Argentina de 250 por ciento anual no es responsabilidad de las provincias”, consignó.

Embed Hoy inauguramos el primer edificio público sustentable de Río Negro, donde funcionará la Secretaría de Energía y Ambiente. Se trata de una espacio alimentado por paneles solares para reducir el consumo energético y cuidar el planeta. Está ubicado estratégicamente en Cipolletti… pic.twitter.com/AXkrBDaBbV — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) February 26, 2024

“Nosotros no somos generadores del descalabro económico nacional, por lo tanto, nosotros y nuestra gente no tenemos porqué pagar el desaguisado que llevan adelante las autoridades políticas y económicas nacionales, este es el planteo”, remarcó el gobernador.

El mandatario rionegrino había afirmado más temprano en una entrevista al diario "El Rionegrino" que "no hay que esperar nada de la Nación", que la relación entre las provincias y el Poder Ejecutivo nacional "no va a cambiar" y seguirá así durante los "cuatro años" que dura el Gobierno, al referirse a la relación entre los gobernadores y el presidente Javier Milei.

En la misma nota, el gobernador precisó que la actual administración del Ejecutivo nacional "es un sistema político totalmente nuevo y distinto", al tiempo que lo calificó de "totalmente inaudito" por la "imposibilidad de dialogar y establecer vínculos, más allá de la defensa de los distintos intereses". Weretilneck negó que el problema sea la falta de un interlocutor y apuntó a la actitud del Presidente: "Empezó con los diputados, siguió con los periodistas, la gente de la cultura y los gobernadores".

El mandatario también sostuvo que se trata del "tradicional contrapunto entre lo bueno y el mal" y que mientras "antes, el mal era el FMI, EE.UU. o China, el mal ahora es todo lo que no sea libertario". En ese sentido, consideró que esta tendencia "no va cambiar porque es la actitud del Presidente" la que la marca.

"Vamos a vivir así cuatro años. No hay que esperar nada de la Nación y habrá que sobrellevar estos cuatro años, con la defensa de nuestros intereses y encontrar respuestas a los problemas", apuntó. Y dijo que "sin coordinación de la Nación con provincias y municipios es imposible plantear cualquier discusión, sea finanzas públicas o del sector privado, eso es lo raro y lo distinto, y habrá que acostumbrarse".

"Más allá de la actitud del gobierno nacional, nosotros defenderemos nuestros intereses, levantaremos nuestras voces, haremos todas las acciones judiciales que tengamos que hacer, pero siempre nos van a encontrar proponiendo diálogo, entendimiento y consenso”, remarcó.

Embed Desde la @cgtoficialok nos solidarizamos con el reclamo federal de los gobernadores patagonicos. Rechazamos las extorsiones del gobierno nacional. Los argentinos necesitamos de consensos para atravesar la crisis que estamos viviendo. @NachoTorresCH @Rolo_Figueroa @Weretilneck… pic.twitter.com/rp41zlWIDY — cgtoficial (@cgtoficialok) February 23, 2024

Tambén opinó que "la política económica del presidente Milei la lleva adelante él mismo" y dijo que “no debemos olvidar que fue votado por una mayoría bastante importante, pero el déficit cero tiene consecuencias en la gente”. Weretilneck estimó que para la obtención de ingresos hay expectativas en la renegociación petrolera que calculó para junio próximo.

"No creo que se repita el esquema de negociación anterior, pero como proyecto municipalista, algo habrá para los municipios", afirmó. Finalmente, recordó que, “cuando nos quisieron sacar la Zona Fría, se iba a desatar un aumento exponencial en el precio de la tarifa de gas en toda la Patagonia, con el gas que nosotros producimos, y eso se evitó en el Congreso Nacional”.