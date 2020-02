"Nunca nadie me pagó ni me ofreció dinero para declarar en el juicio por Ciccone", afirmó Vandenbroele.

Alejandro Vandenbroele, ex titular de The Old Fund, aseguró ayer que no le dieron dinero para declarar en la causa Ciccone, por la que está detenido Amado Boudou, aunque reconoció haber recibido "una asignación" que le correspondía por estar en el programa de testigos arrepentidos.