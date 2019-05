En ese contexto, el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró que espera que la convocatoria del presidente Mauricio Macri a sectores de la oposición se extienda a un entendimiento "electoral", al considerar que "el Gobierno solo no puede" garantizar que "la Argentina no vuelva para atrás".

"Me encantaría que tuviese un correlato electoral. Para mi, ya es útil ampliar Cambiemos a otras fuerzas", subrayó Cornejo.

El presidente de la UCR manifestó que "es conveniente que se amplíe a gente como Lavagna", para "dar credibilidad", luego de que la convocatoria inicial sólo incluyera a los precandidatos de Alternativa Federal, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.

"Es muy importante para la vida diaria de los argentinos, que la Argentina no vuelva para atrás", destacó el titular de la UCR en declaraciones a la prensa. Y enfatizó: "El Gobierno solo no lo puede hacer, es evidente que el Gobierno solo, con el presidente Macri a la cabeza, no lo puede hacer".