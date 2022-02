"La única droga o sustancia sobre la que yo he hablado y he presentado recursos siendo senador de la Nación fue la marihuana", aclaró Fernández en conferencia de prensa.

"No pienso que la mejor forma (para solucionar este tema) es la legalización. En el caso de la marihuana sí lo sentía de esa manera porque me parecía que era una cosa mucho más ordenada, inclusive con lo de 'Mamá cultiva' y con un montón de cosas más", agregó en la sede de su cartera.

Consultado acerca de si el narcotráfico está colonizando al Estado y a la política, el funcionario dijo no estar de acuerdo con esa apreciación. Sin embargo, advirtió que "estamos en presencia de algo que tiene una enorme cantidad de dinero para corromper; corrompe todo, periodistas, políticos, curas, militares, a cualquiera... Nuestro trabajo va a ser mucho más fuerte".

Anibal-marihuana.mp4 Las declaraciones de esta mañana del ministro Aníbal Fernández.

En otro pasaje, Aníbal le respondió a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien dijo que lo ocurrido por estas horas con la cocaína "es el resultado de un Estado ausente, que mira para otro lado frente a una problemática que nos convoca a todos".

"No, no existe un Estado ausente. Después de que ella pasó por la provincia de Buenos Aires, semejante inútil, ya no queda casi Estado después de lo que dejó ella", sostuvo con dureza.