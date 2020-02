ARA San Juan: Rossi destacó la elevación a juicio oral

El funcionario nacional analizó el fallo judicial y señaló que "los niveles de responsabilidad marcados por la jueza (federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez) llegan hasta el número 3 de la Armada en ese momento", en alusión al entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, Luis Enrique López Mazzeo.

ADEMÁS:

Asimismo, remarcó que "en el marco del Estado Mayor Conjunto se está llevando adelante proceso de instrucción militar para ver cuáles son las responsabilidad militar".

En diálogo con El Destape Radio, el integrante del Gabinete se refirió al rol de su antecesor, Oscar Aguad, y subrayó que "no hay que confundir los grados de responsabilidad penal con los de responsabilidad política".

Rossi señaló que "si no hubiese sido por la persistencia de los familiares, no se hubiera contratado a la empresa que terminó encontrando al ARA San Juan, porque no había una voluntad política de avanzar en ese sentido".