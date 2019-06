Armado de las listas contrarreloj en la Casa Rosada

La presencia de Peña un miércoles en la Casa de Gobierno, repuesto de una gripe que lo alejó de su función el último martes, resultó sintomática dado que suele trabajar ese día en Olivos.

Desde bien temprano hubo reuniones para "acelerar" el cierre de listas en la previa al feriado y considerando que mañana se ultimarán en Olivos las nóminas más pesadas, como la de la provincia de Buenos Aires. En el principal distrito electoral, con una elección similar a la de 2015 (34%), Juntos por el Cambio espera sumar 12 diputados nacionales el 27 de octubre.

Sí hay certezas de que la lista a diputado nacional la encabezaría Cristian Ritondo, seguido de la actual legisladora Silvia Lospenatto -que ganó protagonismo durante el debate por la legalización del aborto- y en tercer lugar, podría ir Sebastián García de Luca, hoy secretario de Interior. También podrían ir ministros bonaerenses, como Gustavo Ferrari.

Al mediodía hubo un almuerzo en el Salón de los Científicos entre Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe, Diego Santilli, y el vicepresidente de la Legislatura y referente PRO, Fran Quintana, entre otros dirigentes. En esa reunión se avanzó hacia el cierre de las candidaturas nacionales por la Ciudad.

Más tarde hubo una reunión entre Frigerio, el vice de Interior, García de Luca y el intendente de Luján de Cuyo y ex candidato PRO a gobernador, Omar De Marchi,y el armador estrella que ahora tiene el gobierno: el senador peronista Miguel Pichetto.

Por la tarde, el sinuoso legislador volvió a Casa Rosada con el senador Carlos "Camau" Espínola, a quien podría acercar al oficialismo. Hubo foto con el radical correntino Ricardo Colombi y queda la incógnita si habrá PASO en esa provincia.

Es que el rompimiento del bloque de Alternativa Federal en el Senado podría producir novedades: ayer un funcionario anticipaba que el bloque de Cambiemos de la Cámara alta podía sumar adhesiones dado el quiebre de ese espacio ante la incorporación de Pichetto en la fórmula presidencial. La llegada del ex regatista podría ser la primera de esta migración hacia las filas del oficialismo.

Por la mañana, el oriundo de Banfield estampó su firma para formalizar su candidatura a vicepresidente. El jefe de asesores José Torello, también apoderado del PRO, realizó las gestiones y además se encargó de conseguir la firma de Mauricio Macri. Y luego se reunió con el jefe de Gabinete por cuestiones legales del trámite electoral.

La figura de Pichetto, con todo, es vista con recelo en Provincia: ayer un operador suyo pidió lugares en las listas provinciales, como el de Hilda "Chiche" Duhalde. Así el senador se ha ganado un mote: "Egipto, porque viene con todas las momias", lo azuzó anoche un dirigente bonaerense.

Asimismo, por la tarde arribaron por explanada Rivadavia la comitiva radical: el gobernador mendocino y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y el cofundador de Cambiemos, Ernesto Sanz, se juntaron con Peña y Frigerio en el despacho del jefe de gabinete en el primer piso.

A la salida de la reunión, los dirigentes de la UCR contaron que "van a tratar de defender las bancas que tenía" el centenario partido en ambas cámaras. Cornejo confirmó su candidatura a diputado. Y el intendente de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga encabezaría la lista de senadores del oficialismo en Neuquén. También se anticipó que van a autorizar las primarias en distritos donde no haya acuerdo entre los candidatos.

Un ex hombre fuerte del Ejecutivo que sonó para integrar las listas fue Mario Quintana. En el entorno del ex vicejefe de Gabinete, que salió del Ejecutivo con la transformación del equipo de gobierno de fines de septiembre pasado, "ven difícil" que se sume a los listados, pero que "no lo descarta" en caso que Macri se lo solicitara. Aspira, en verdad, a colaborar con los planes de gobierno. Ayer almorzó con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a quien asesora en temas sociales.