“La Fundación El Libro ha tenido una actitud oportunista frente a todos los gobiernos, fue oficialista durante la dictadura militar”, disparó categórico a la par que lanzó irónico: “cuando las autoridades de la Fundación El Libro quieren hacer las cosas de una manera las hacen, y cuando las quieren hacer de otra, también”.

ADEMÁS:

En un clima de campaña, Cristina presentó su libro y pidió un "contrato social"

“Pueden brindar un acto como el de ayer, ofreciéndole a la ex presidenta las garantías que ella había solicitado. Mientras que a mí me habían dicho que no iba a suceder lo mismo que el año pasado conmigo y no lo pudieron o no lo quisieron hacer”, continuó en declaraciones a radio Nacional.

“La ex presidenta tiene derecho a presentar su libro en la Feria o en cualquier lado (...) La Feria del Libro es un acontecimiento privado, organizado por el sector privado, que impone las reglas que quiere (...) Y tampoco hay ningún delito en que sus directivos sean mayoritariamente kirchneristas”, agregó el secretario de Cultura.