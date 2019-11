Axel Kicillof analizó la situación de la provincia junto a los intendentes

Formaron parte de la reunión los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), entre otros dirigentes como, también, el diputado electo Sergio Massa.

"Fue un encuentro muy productivo con intendentes electos y reelectos para analizar las elecciones y comentar los resultados", dijo Kicillof a la salida de la reunión, que comenzó a las 13 y que se extendió por más de cuatro horas.

"También se habló de la reunión con la gobernadora (María Eugenia Vidal), para ponerlos al tanto de cómo va a ser esta etapa de transición, y de cómo va a ser la gestión", analizó Kicillof.

Según explicó, durante el encuentro tomaron la palabra muchos de los dirigentes allí presentes, que retrataron una "situación de crisis desde lo social y lo económico en cada uno de los municipios".

"Los intendentes tienen mucho para aportar. Muestran que hay una emergencia en lo alimentario con mayor concentración en las zonas de mayor vulnerabilidad, pero también en zonas del interior de la provincia rural", agregó Kicillof.

"Lo que hubo fue una descripción de irresponsabilidad del gobierno que desgraciadamente ha lastimado mucho el tejido social de la Argentina", sostuvo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Por otra parte, se pasó revista de la situación financiera de la provincia, así como también del estado del Banco Provincia para "dejar en claro la situación, el diagnóstico de la provincia hoy".

"Es una provincia con un déficit de 50.000 millones de pesos. No está definido el sueldo de enero o diciembre. Tener una transición ordenada, amable y abierta no significa que no se describa con exactitud lo que tomemos a partir del 10 de diciembre", aportó el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

"Axel fue el que mejor interpretó lo que estaba buscando el bonaerense. Por eso su triunfo fue tan categórico", añadió Menéndez.