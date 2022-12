Axel Kicillof: "El fallo de ayer es una verdadera inmundicia"

El mandatario formuló esas declaraciones al inaugurar una nueva alcaidía departamental en el partido de Almirante Brown junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak; el intendente Juan Fabiani y el diputado provincial Mariano Cascallares.

"El fallo de ayer es una verdadera inmundicia. Esto no fue un fallo político, esto fue un fallo partidario, destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento de un país", expresó el mandatario bonaerense durante el acto.

En ese sentido, sostuvo que el fallo del máximo tribunal del país representa un atentado al federalismo, a la democracia, a la república, a la Constitución y a la provincia de Buenos Aires.

"Los candidatos en provincia que quieren gobernarla con el desastre que hicieron ¿qué van a decir ahora, se van a pronunciar a favor del saqueo?". Quiero escucharlos a los que quieren gobernarla, que se callan y tienen complicidad con ese saqueo, añadió el gobernador.

Al mediodía, Kicillof participará de la reunión que encabezará el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno junto a otros gobernadores peronistas para analizar el fallo conocido ayer.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que, por el momento, avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

La decisión fue firmada de manera unánime por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad y la Nación, en distintas instancias de mediación, no lograran ponerse de acuerdo en el costo que implica el traspaso de parte de Policía Federal, concretado en 2016 desde la órbita nacional a la de la ciudad.

Axel Kicillof publicó un comunicado, acá el texto completo:

"Quiero vincular este tipo de avances indudables, objetivos, muy claros, con el fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hablaba con mis compañeros gobernadores de otras provincias. Este fallo es una verdadera inmundicia, este fallo no es un fallo político, porque cuando hablamos de casi cualquier aspecto de la vida de nuestra sociedad, la podemos caracterizar como política. Hay pocos actos que podemos decir que no tienen un efecto político o una causa política, un elemento político, un costado. Esto no fue un fallo político, fue un fallo partidario. Este fue un fallo destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento del país federal. Este fue un fallo que por preanunciado no es menos escandaloso.

Han hecho un trabajo, también en esa entente que existe entre determinados medios de comunicación, determinados sectores del Poder Judicial nacional, determinados dirigentes políticos y fuerzas políticas. Han venido trabajando para instalar que este fallo tiene algo de técnicamente correcto, o algo de justo. La verdad que no lo es. La verdad que es absolutamente apartado, está apartado de la tradición incluso de la Corte Suprema de Justicia. No soy especialista en el tema, pero fijense el fallo plantea que una ley aprobada por el Congreso Nacional, la ley que determina cuántos recursos debe recibir la CABA por el traspaso de la policía. Esa ley queda ahora en una situación absolutamente extraña. Porque las leyes se derogan o se aprueban y están vigentes o la justicia determina que no se apliquen porque son inconstitucionales. Pero las leyes no se pueden suspender por una recomendación de un tribunal por más jerarquía que tengan.

Entonces hoy estamos en un limbo en el que hoy estamos simplemente para favorecer a una jurisdicción. Yo no quiero hablar específicamente cómo perjudica esto a la PBA porque todavía no sabemos. Aún no sabemos porque de nuevo han generado un estado de incertidumbre e indefensión. Lo que sí quiero decir es que todos los gobernadores de la Argentina, algunos lo dicen a viva voz y otros lo dicen por lo bajo por cuestiones políticas, pero están todos de acuerdo. Esto es un atentado contra el federalismo y por tanto contra la democracia, la república, contra la constitución. Es un atentado contra las provincias que son preexistentes, incluso, a nuestra Nación.

Así se comprende porque sobre todo después de que el gobierno que le dio el premio a la CABA de multiplicarle sin explicación por decreto la coparticipación como hizo Macri. Esa jurisdicción que tiene condiciones absolutamente preferenciales, y las tiene no por haber tenido buena administración como si fuera una provincia, sino que lo tiene porque es una ciudad que tiene una larga historia. Era la capital de la PBA, era nuestra capital. La provincia la cedió con el propósito de que fuera la capital de todos los argentinos y argentinas, que fuera la Capital Federal, que fuera la sede del gobierno federal.

Entonces no es ni una provincia y no es una ciudad de un partido político, es la capital de todos los argentinos y argentinas. Todos los que comprendan esta situación van a ver que es profundamente injusto, innecesario, tremendamente decidido a favorecer a un partido político. Es absolutamente injusto que esa ciudad absorba fondos que son de un país federal. No hay publicidad, propaganda y pauta que pueda impedir que esto se vea y se comprenda.

No sé también, y permítanme un breve comentario, los que son de esa partido político y son candidatos en la PBA, que quieren gobernarla como en la etapa anterior, con el desastre penitenciario y con cada uno de los rubros que podemos reseñar, dejaron tierra arrasada. Pero qué van a decir los miembros de esa fuerza política de esta provincia y de otras provincias. ¿Qué van a decir ahora sus candidatos? ¿Se van a pronunciar del saqueo del país federal y en favor de la jurisdicción más rica de la Argentina? Quiero escucharlos a los que quieren gobernar a esta provincia que cuando la gobernaron la destruyeron y ahora se callan de manera cómplice y tienen complicidad con ese saqueo.

Por eso me parece muy importante que hoy en la reunión que vamos a tener con el Presidente de la Nación y con los gobernadores de la provincias, dejemos en claro que la cuestión, hace un tiempo con fallos también absolutamente vergonzosos, hablamos de que el problema era democracia o mafia. Le agrego que hoy es democracia o mafia, es federalismo o mafia.

Nos esperan, así como un futuro mejor donde hacemos las escuelas. Lo último que digo porque hoy se inauguran también en este distrito además de una alcaldía, dos jardines de infantes. Este es el edificio 127 y 128 durante este mandato, durante 3 años. 2 de pandemia, llevamos inaugurados 127, 128 ahora en un rato, nuevos edificios escolares. El número y las casualidades han querido, que los cuatro años pasados, endeudándonos, hasta la cabeza, dejándonos una hipoteca a 100 años a todos los argentinos y argentinas, y la deuda más grande contraída en dólares a los bonaerenses. La gobernadora anterior inauguró en cuatro años, con toda esa plata que usaron para otra cosa, lo dijo ella, 65 escuelas. 65 en cuatro años, nosotros llevamos tres años, dos con pandemia, y si todo anda bien, antes que termine el año vamos a haber inaugurado el doble de escuelas de lo inaugurado en los cuatro años pasados. Ni hablar que ya duplicamos las plazas penitenciarias a esta altura. Esto se muestra, derecho a la educación, a la salud, a la protección, a la seguridad, a la dignidad. Derecho también a la felicidad y al futuro.

Nos plantean dos proyectos, uno es el de la derecha, y el otro es el de los derechos. Derecho al futuro, para ahí vamos. Muchísimas gracias a todos y todas”.