La picante respuesta de Ricardo Darín a Julio Chávez

La polémica comenzó cuando a Chávez le preguntaron en una entrevista qué talento le robaría a alguien. El actor contestó con un filosa ironía: "A Darín le robaría el talento de la sociabilidad que tiene, el otro día lo estaba escuchando y pensaba 'qué conocedor'".

"Uno de los motivos por los que se ha expandido tanto, además de sus condiciones, es su sociabilidad, su inteligencia social que yo no tengo", siguió.

"No lo conozco, tuvimos un vínculo cuando éramos muy pequeños, cuando los dos que hicimos una telenovela juntos y a mí me echaron por mal actor", contestó luego sobre Darín.

"Es un muy buen jugador de cierto juego y yo soy pésimo, lo que le pasa realmente, no importa si es de verdad, importa lo bien que lo actúa", aseguró después respecto a su colega.

El retruque de Darín

Ante las palabras de Julio Chávez, Ricardo Darín recogió el guante. "¿Cómo vivís estos 'dimes y diretes' con Julio Chávez?", le preguntó el notero de Intrusos, en América TV.

"Yo no tengo ningún 'dimes y diretes' con él, lo único que hago es hablar maravillas de él, no sé qué le pasó, no sólo yo, nadie lo sabe, habría que preguntarle a él", contestó Ricardo.

Y agregó: "Escuché lo dijo, tiene un pequeño tufillo a cierta ironía, pero tampoco se lo puede acusar de que sea despectivo porque se supone que es un elogio o un halago".

"Los malos podemos inferir que es una ironía, pero yo no tengo nada contra él, es raro que diga que no me conoce, porque lo conozco hace 50 años, yo me acuerdo bien de él", enfatizó.

Para sumar la polémica, el notero le consultó a Ricardo: "¿Creés que te está bajando el precio como actor?".

"No sé si es ese el objetivo, no creo que él me quiera bajar el precio, tampoco está en sus posibilidades, por qué lo haría, no creo que sea maldad", respondió Darín.

Para finalizar, el actor devolvió la ironía: "Ojalá sea una picardía, bienvenido al terreno de los que utilizan inteligencia social".