Qué dijo Diego Brancatelli tras la viralización de chats íntimos con Luciana Elbusto

En Argenzuela, en C5N, el periodista realizó un breve descargo y primero se refirió a su salud: "Quiero agradecer a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Ingeniero Maschwitz, donde estuve a la mañana, y me pidieron que haga reposo por 48 horas porque tengo un principio de neumonía, estoy con temperatura".

"No voy a hablar"

"Pero no quería dejar de venir acá porque he sido noticia las últimas horas. Debería reírme de esto, si no fuera porque atrás tengo una familia con una mujer y dos hijos, que ya son grandes y ven todo", continuó.

"No me esperen a la salida del canal, no voy a hablar ni dar notas para explicar nada. Toda explicación que tenga que dar de esta estupidez, de esta mentira que publicaron, lo voy a hacer en el ámbito privado como corresponde", aclaró.

"No voy a hablar para que después digan lo que quieran y tergiversen lo que digo. Es un tema privado y personal, y daré las explicaciones donde corresponda. Doy por terminado este tema. Mi verdad va a estar donde tiene que estar", concluyó Diego Brancatelli.

image.png

Tras la noticia, Elbusto se refirió a la situación y aseguró que las supuestas capturas "obviamente no son reales" y que "es mentira". La periodista indicó que puso todo en manos de un estudio de abogados para que la situación se esclarezca. Expresó su deseo de resguardarse a sí misma, a su familia y a su gente. Además, mencionó que tiene una amistad con Brancatelli, pero "no más que eso".

La comunicadora también relató que se enteró de las capturas mientras trabajaba, haber dialogado con Brancatelli al respecto, quien le dijo que estaba al tanto y que hablarían luego. Tras poner el tema en manos de un abogado, le comunicó su decisión a Brancatelli.

Por su parte, la esposa del dirigente Luciana Insinga utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia junto a su marido. En esa publicación, y parafraseando la serie "El Eternauta", escribió: "Nadie se salva solo. Estamos juntos y en familia que es lo único real de todo". Este mensaje se interpretó como su postura ante la situación.

Esta tarde, en el programa de C5N, el panelista sentenció que no va a hablar al respecto ni brindar notas. Sólo afirmó que atravesó una fuerte neumonía.