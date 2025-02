Bullrich no descartó afiliarse a LLA: "Soy parte completa de este proyecto"

“Es un tema que todavía no lo hemos hablado. La pertenencia del gobierno me da una pertenencia completa al proyecto”, sostuvo en una entrevista a Radio Rivadavia tras ser consultada por el periodista Ignacio Ortelli, y agregó: “Así que es como en mi vida, tengo hijos, tengo marido, pero nunca me casé”.

En la misma línea, sumó: “Esos papeles pueden ser importantes o no, porque yo soy parte completa de este proyecto. Tengo total afinidad, y estoy empujando el carro además”.

La funcionaria expresó además que todos los días “hay dirigentes del PRO que están haciendo acuerdos territoriales con LLA y que ya directamente pasan a ser parte”, y anticipó un “éxodo muy grande” del partido que lidera Mauricio Macri.

“El ciudadano que vota el PRO quiere ver a sus dirigentes apoyando al gobierno, no mirándole el pelo al huevo”, precisó en plena interna del partido amarrillo por el rol que debe asumir el espacio ante la administración libertaria.

Asimismo, insistió: “Lo que quiere la gente es que pongamos todas las fuerzas, que empujemos, no que estemos mirando a ver si hay algo sucio dentro del auto. Esa es mi actitud como parte del PRO”.

Por último, Bullrich evitó comprar la gestión de Macri con la de Milei, pero reveló que en la actualidad tiene más espacio para tomar sus propias decisiones. “Estoy menos contenida. Más zafada. Tengo más posibilidad de hacer lo que creo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, lo que pienso que me toca hacer en las áreas que el Presidente me ha encomendado”, detalló.

“Es decir, más desatada. No quiero hacer comparaciones, pero el país necesitaba gente que se la juegue sin medir los costos políticos. Menos especulación, más para adelante, más fuerza, más decisión, más coraje”, afirmó.

Incendios en el sur y ficha limpia

A cargo de la cartera de seguridad, Bullrich se refirió a los incendios que viven grandes áreas de la Patagonia. "Hay una categoría de quienes incendian que son los terroristas: aquellos que pregonan la lucha armada", alertó.

Tras anunciar la creación de la Agencia Nacional de Emergencias, la funcionaria ahora adelantó que el "grupo RAM va a ser catalogado como terrorista".

La funcionaria también se tomó un momento para reflexionar sobre el proyecto de ficha limpia, que obtuvo media sanción en el Congreso el pasado miércoles: "Ficha Limpia deja de manera transparente el cúmulo de corrupción kirchnerista. Nunca han habido tantos funcionarios procesados".

"Cristina siempre se siente proscripta porque la justicia la procesa. Y eso no es proscripción, eso es haber cometido un delito", concluyó.