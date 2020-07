El juez federal Rodolfo Canicoba Corral anticipó hoy que demandará a los medios de comunicación que lo ubican al "borde del juicio político", algo que tildó de "falso", y explicó que renunció al cargo con fecha 29 de julio tras cumplir 27 años como magistrado, pero seguirá en funciones hasta que se acepte su dimisión.

"Los medios dicen que me voy al borde del juicio político, lo cual es falso y me voy a dedicar a demandar a esta gente", advirtió el juez en declaraciones a El Destape Radio, tras haber presentado ayer su renuncia para jubilarse debido a que el 29 de julio cumplirá 75 años.

Canicoba Corral aclaró que seguirá en el cargo hasta que le acepten la renuncia y cuestionó las críticas hacia su persona: "Si algunos diarios dicen que es de noche y es de día igual, algunos prenden la linterna", graficó al respecto.

"Estoy hastiado de los últimos cuatro años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas que no les caemos simpáticos", agregó el magistrado al adelantar que planea demandar a todos aquellos que lo ubican al borde del juicio político por las denuncias que tiene abiertas en el Consejo de la Magistratura.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia al cargo y la envió al Ministerio de Justicia de la Nación cuando aún se desconocía si el oficialismo iba a enviar al Senado su pliego para renovarlo en sus funciones.

El magistrado venía este lunes de poner fecha a las indagatorias contra dos funcionarios claves de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes: el ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y el ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para el 16 y 17 de julio para escucharlos como sospechosos.

Al arrancar 2020 había tres jueces federales que permanecían en sus cargos desde el menemismo, pero con la muerte de Claudio Bonadio en febrero y ahora esta dimisión, solo queda al frente de su juzgado María Servini, quien este año cumple 30 años en el cargo.

Fuentes judiciales informaron que Canicoba Corral presentó su renuncia con fecha del 29 de julio próximo, justo el día en el que cumple 75 años, por lo que un día después quedarán vacantes los juzgados federales 6 y 12, en este último es subrogante en reemplazo del hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Sergio Torres.

En tanto, en el juzgado federal 6, donde está radicada la causa por el atentado contra la AMIA, del que el próximo sábado se cumplirán 26 años, se encuentra desde 1993.

Justamente aquel años, el entonces titular Miguel Guillermo Pons pasó a integrar un Tribunal Oral Federal y el 16 de junio Canicoba Corral fue designado para reemplazarlo.

En diciembre de 2003, la Cámara Federal apartó a Juan José Galeano de la investigación de la causa AMIA por considerar que el juez no era imparcial. Fue así que tras la realización del sorteo, el expediente fue derivado al juzgado de Canicoba Corral y casi tres años más tarde, el juez ordenó la captura internacional de los siete imputados iraníes, en línea con el dictamen que había recibido del entonces fiscal Alberto Nisman (encontrado muerto el 18 de enero de 2015).

De esa manera, declaró crimen de lesa humanidad al atentado contra la mutual judía. En 1997 el magistrado condenó a cuatro meses de prisión en suspenso a Domingo Cavallo, quien lo había acusado de ser uno de "los jueces de la servilleta", un grupo de magistrados que, según el ex ministro de Economía, respondía al entonces ministro del Interior, Carlos Corach.

Canicoba Corral había sido denunciado por su presunto enriquecimiento patrimonial y su vinculación con inmuebles millonarios, viajes en aviones particulares de empresarios, la supuesta recepción de sobresueldos de la ex Secretaría de Inteligencia y por su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el presunto pedido de una coima al principal acusado en esa causa, Omar "Caballo" Suárez, para otorgarle la prisión domiciliaria. En ese último expediente, el magistrado había dispuesto el procesamiento y detención del ex titular del sindicato portuario, quien luego lo denunció en el Consejo de la Magistratura.