Carolina Píparo denuncia utilización política de su caso

Juan Ignacio Buzali, el marido de Carolina Píparo, está acusado de supuestamente haber intentado matar a dos motociclistas a los que atropelló al creer que eran los delincuentes que acababan de robarle a su esposa en la madrugada de Año Nuevo en La Plata.

“Si algunos pensaron que politizando una causa me iban a callar, se equivocaron. Estoy más fuerte que nunca y tantas muestras de apoyo y cariño que me siguen llegando, me fortalecen aún más. Voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos”, escribió Carolina Píparo en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje de Twitter, Carolina Píparo agregó: Con respecto al proceso judicial que involucra a Juan Ignacio, mi marido, más allá de lo que yo piense, siempre estuvimos y estamos a disposición de la Justicia. Aunque dolorido por el tratamiento de la situación, él también es una persona fuerte, hemos pasado momentos peores.

En la misma línea, Juntos por el Cambio cuestionó este lunes el “uso político” y la “persecución” en contra de la diputada provincial Carolina Píparo y su esposo, Juan Ignacio Buzali, quien se encuentra detenido acusado por el delito de “doble homicidio en grado de tentativa”.

“A raíz de los hechos de público conocimiento en relación al robo a mano armada por parte de motochorros y posterior accidente que tuvieron Carolina Píparo y su marido, Juan Ignacio Buzali, desde Juntos por el Cambio queremos expresar nuestro rechazo al uso político que se hizo”, expresó el frente opositor en un comunicado firmado por la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.

Juntos por el Cambio consideró que “es la Justicia la que debe pronunciarse acerca del accionar de Buzali, pero bajo ningún punto de vista se puede entender la persecución a Carolina y su familia, cuando fue ella quien sufrió un asalto a punta de pistola por parte de 6 motochorros”.