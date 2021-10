Carrió disparó contra Massa: dijo que es mitómano y lo comparó con el Gordo Valor

Al ser consultada sobre si está de acuerdo con las expresiones de Massa, quien se ofreció a ser el garante de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición luego de las elecciones del 14 de noviembre, Lilita respondió categóricamente: "Depende de dónde y con quién se haga. ¿Y cómo va a ser garante alguien que sus íntimos amigos están procesados por narcotráfico, como el caso Scapolán?"

Carrió hace referencia al suspendido fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, quien acaba de ser procesado por la Justicia federal como jefe de una asociación ilícita integrada también por policías que robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes con causas armadas.

"Obviamente que los acuerdos son necesarios, tienen que hacerse solamente en el Parlamento, tiene que haber autoridad, tiene que haber confianza entre todos los bloques e ir medida por medida. La situación del país va a ser muy difícil y le temo a los pactos por debajo de la mesa", añadió Carrió en "Desde el Llano" (TN)

"Tengo una esperanza cierta en esta sociedad, pero tengo un reclamo sobre la cuestión moral muy fuerte hacia toda la política. La base de la confianza es la moral, acá y en cualquier país del mundo", sostuvo.

"Esto de blanquearlo de Massa me parece atroz", añadió y realizó una comparación entre el actual titular de la Cámara baja y el "Gordo" Valor, famoso ladrón de camiones blindados, y de esa manera fustigó a los amigos de Sergio Massa y que forman parte de Juntos por el Cambio.

"Si yo hoy lo tuviera al 'Gordo' Valor en mi casa y lo defiendo porque somos amigos desde siempre, me dirían que soy tan delincuente como el 'Gordo' Valor. Y esto es para los que veranean con él (por Massa), almuerzan o acuerdan con él", lanzó la chaqueña.

Más adelante -y en el mismo sentido- dijo: "A Massa lo avala el establishment. ¿Cómo pueden avalar a un mitómano? Es una pregunta que hago como ciudadana. ¿Cómo se pueden sentar con alguien donde todos sus íntimos amigos están en bandas de narcotráfico o encubriendo, por ejemplo, el crimen del Unicenter?", dijo.

La referencia es al asesinato de dos colombianos ocurrido en julio 2008 en el estacionamiento del citado shopping de Martínez, vinculado a peleas de narcotraficantes, y por el que fue procesado el fiscal de San Isidro, Julio Novo, cercano a Massa.

Economía y Papa Francisco

En lo referente a la economía, Carrió criticó duramente al gobierno nacional al afirmar que "están bajando el déficit fiscal a costa de lo único que no se debía bajar: los jubilados. La licuación de los haberes de los jubilados es de una injusticia absoluta".

Reiteró que los dos años que vienen serán muy duros ya que "lo dicen los economistas y uno lo percibe. Incluso la gente más humilde sabe que le dan 10 mil pesos y no puede comer un asado con la familia en el Día de la Madre", ejemplificó, y aclaró: "Este regalo de plata genera una inflación. La mayoría de los argentinos estamos endeudados, no tenemos reservas en dólares. ¿Qué va a pasar cuando venga la devaluación? Los sueldos de todos van a valer dos pesos".

Tras los dichos del Papa Francisco en la 57° edición del Coloquio de IDEA, en el que sostuvo que "no se puede vivir de subsidios", la dirigente radical le reprochó no haber contado con el apoyo de la Iglesia ante propuestas políticas de la tónica de su expresión. "¿Por qué no me apoyaron en su momento cuando dije de la Universal?", declaró la exdiputada y aseguró que, en ese entonces, el titular de la Pastoral Social, Jorge Casaretto, le manifestó que ella tenía "un problema de protagonismo personal".

Para Carrió no se trata de un problema de protagonismo sino de "la diferencia entre que un pobre llegue a la clase media y sea libre, o que un pobre sea esclavo de un gobierno de turno. La verdad es que el cristianismo quiere que los pobres tengan prosperidad y no sean esclavos de nadie", afirmó.

A pesar de la tensa relación con el Sumo Pontífice, Carrió lo calificó como "un pastor" que "en el fondo, está volviendo a la buena línea". "Se dio cuenta de que lo importante es el trabajo, que hay muchos dirigentes del PJ que son mafiosos, de muchas cosas que me decía hace 15 años". "Es un pastor, y los pastores se equivocan y se pueden corregir", agregó.