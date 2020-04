Casación rechazó conceder la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime

Semanas atrás, la Cámara Federal anuló el procesamiento del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Los jueces sostuvieron que el pedido de la defensa del ex secretario de Transporte no encuentra sustento en ninguna de las causales legalmente establecidas. Además, los magistrados afirmaron que el avance del Covid-19 no puede ser una excusa para disponer libertades