Caso $LIBRA: renunció un funcionario de la Comisión Nacional de Valores

Morales, quien está siendo investigado por sus vínculos con los empresarios apuntados por la posible estafa de Libra, había llegado a la CNV durante el segundo semestre del año pasado, tras un breve paso por la Secretaría General de la Presidencia.

"Enfatizo desde ya que no he cometido delito alguno y que siempre he cumplido adecuadamente mi actuación como asesor externo de esta comisión", sostuvo Morales en su renuncia.

Y agregó: "Quiero evitar que la publicidad que han tenido los hechos investigados afecte la sólida reputación de este organismo de control".

Poco antes de que trascendiera su renuncia, Morales se presentó a través de dos abogados, Karin Kozak y Ramiro Salaber, en los tribunales federales de Comodoro Py para ponerse a disposición del fiscal a cargo de la causa, Eduardo Taiano.

El ya ex asesor de la CNV aparece vinculado a Mauricio Novelli, uno de los empresarios detrás de la criptomoneda $LIBRA.

Los dos ingresaron a la Casa Rosada el 11 de junio pasado, de acuerdo a los registros del edificio de Balcarce 50, donde se reunieron con la hermana del presidente Javier Milei.