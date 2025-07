Cristina: "Milei gobierna para los ricos y le hacen la campaña desde Washington"

“Estamos transitando un nuevo intento de destrucción con una violencia, velocidad y profundidad nunca antes vista”, comenzó Kirchner, en una intervención cargada de referencias al contexto económico y político actual. El acto estuvo encabezado por la intendenta Mariel Fernández y congregó a cientos de militantes que escucharon el mensaje desde el escenario.

En su discurso, la exvicepresidenta aseguró que el gobierno libertario no responde a intereses nacionales. “Milei claramente gobierna para los ricos. Y bajo las órdenes de las fuerzas del Norte, no de las fuerzas del cielo como dicen ellos”, ironizó. Y fue aún más lejos: “La campaña no la hacen los de acá, las Karinas, los Mileis o algunos de los monigotes esos que ponen de candidatos. La campaña de verdad la están haciendo desde Washington y desde el Fondo Monetario. A puro dólar, además. No jodamos”, disparó.

Kirchner también se refirió a las recientes declaraciones de Peter Lamelas, propuesto por Donald Trump como embajador en la Argentina. Según la exmandataria, Lamelas “va a venir prácticamente de interventor: a vigilar a los gobernadores, frenar acuerdos con China y asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece”. “Textual, no estoy agregando nada”, remarcó con tono desafiante.

La exjefa de Estado no dejó pasar la participación de Milei en la inauguración de la Exposición Rural en Palermo. “Dice que no hay plata para jubilados, discapacitados, el Garrahan, las universidades ni nadie porque hay que cuidar el superávit. Pero esto confirma que no le importa, porque le regala plata a uno de los sectores que más tiene”, cuestionó.

Cristina cerró su mensaje con una frase que generó aplausos y ovaciones entre los presentes: “Si algo me faltaba para saber que estoy del lado correcto de la historia es ver y oír cómo festejan que esté presa tanto en la Sociedad Rural como el embajador de los Estados Unidos”.

Hoy la expresidenta reapareció en su cuenta de X con un reposteo de una publicación de Fernanda Raverta, candidata a senadora bonaerense por la quinta sección electoral. En la publicación, la ex titular de Anses remarcó la crisis que se vive en Mar del Plata por la baja ocupación hotelera durante las vacaciones de invierno.