"Entraron a mi domicilio particular en Mar del Plata y me sacaron toda la documentación que yo tenía en cuanto a la notificación de pagos de banco y demás. Violaron la puerta de entrada de mi edificio, subieron al piso donde vivo y me robaron allí toda la documentación", relató en una charla con el programa Navarro 2019.

"Yo estoy viviendo momentos de inseguridad en cuanto a la protección de mi familia. Quiero pedir que alguien del Gobierno inicie una comunicación conmigo para ratificarme que estoy seguro y me puedo mover con libertad. Le ruego al Estado que me llame y me diga 'Pedro, usted está seguro'", remarcó. Y agregó: "Me siento totalmente indefenso porque el Estado no me ha llamado".

Además, señaló cómo han vulnerado repetidamente su privacidad: "Me han ido sacando la documentación postal diaria que recibo porque es el domicilio fiscal de mi empresa, se ve que tienen acceso. Lo sacaron de un lugar que es privado, mío".

Y, en este sentido, apuntó directamente a la publicación de una imagen suya tomada en Migraciones a la cual inesperadamente tuvo acceso el periodista Nicolás Wiñazky y decidió publicarla. "Era una foto de un ente público. ¿Cómo la consiguió el periodista? ¿La compró, se la regalaron? Percibo que una intencionalidad de degradarme y rebajarme al nivel de quien produce la extorsión", sentenció.

