“Stornelli no es mi jefe ni me encargó nunca ningún tipo de trabajo”, aseguró el letrado, en una entrevista concedida al programa radial “¿Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos?”, conducido por Ernesto Tenenbaum.

Respecto a los audios que se difundieron, en el que se lo escucha pidiendo un presunto soborno en nombre de Stornelli, D’Alessio explicó: “Lo que se filtra ahí son todos ardid de mi trabajo, que es hallar la verdad. Es parte de una investigación”.

Consultado sobre si sus dichos en esos audios tenían que ver con una “trampa” tendida para obtener información, D’Alessio dijo: “No se llama trampa, es una técnica que tiene que ver con hallar la verdad”

ADEMÁS:

Si bien no dio demasiados detalles, respecto a su trabajo declaró: “Mi pasión es investigar. No sólo investigo, sino que he dado a periodistas hallazgos. He hecho cámaras ocultas simulando ser un comprador de cemento corrupto para determinar cómo trabajaba el Hezbollah, por ejemplo. Se juega muy fino para hallar la verdad”.

Y agregó: “No pertenezco a la AFI”.

En cuanto a su relación con Stornelli, el letrado señaló que sólo lo vio “dos veces”, y que en las fotos que los muestran juntos en Pinamar el fiscal “se sentó en mi mesa algo así como 15 minutos”.

Escuchá la entrevista completa, a continuación: