Se trata del juez de la sala cuarta del máximo tribunal penal, Javier Carbajo, quien -al confirmar la condena a Báez en la causa por lavado de dinero- sostuvo que ese delito tenía como hecho ilícito precedente el supuesto direccionamientos de la obra pública que se juzga en el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir, informaron fuentes judiciales.

“Es mi obligación legal inhibirme de continuar interviniendo en el presente proceso CFP 5048/2016 para no comprometer, irremediablemente, el deber de imparcialidad que tengo como juez constitucional, atributo inabdicable de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública, y condición inexcusable para asegurar un juicio justo”, sostuvo en su presentación.

La partida de Carbajo debe ser ratificada o rechazada por sus colegas de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

La partida de Carbajo debe ser ratificada o rechazada por sus colegas de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Esos dos jueces fueron recusados hoy por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, porque señalaron que ya intervinieron en la causa y por falta de independencia y parcialidad por sus visitas a Mauricio Macri cuando era presidenta de la Nación.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre pasado a Cristina Kirchner, a Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco exfuncionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz Héctor Garro.

Los condenados apelaron sus penas y el fiscal Diego Luciani las absoluciones y el rechazo de condenar a Cristina Kirchner por asociación ilícita. Todas las apelaciones fueron aceptadas y llegaron a Casación.

La primera medida de Casación fue de Carbajo de apartarse de la causa. El juez en febrero pasado confirmó la condena a Báez en la causa por lavado de dinero -se redujo la pena de 12 a 10 años- y en su resolución sostuvo que uno de los delitos precedentes del lavado fue la obra pública que recibió durante el kirchnerismo para su empresa Austral Construcciones.

Por otra parte, la defensa de Cristina Kirchner recusó a Hornos y Borinsky. “Mientras se desarrollaba el juicio también trascendió que los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes intervinieron como magistrados de Alzada en este proceso y prácticamente en todos los expedientes impulsados en contra de nuestra representada a partir de diciembre de 2015, visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, planteó la defensa en su escrito.

Alego que los magistrados intentaron ocultar esas visitas y que así se está ante su “falta de independencia e imparcialidad”. También que ya opinaron sobre la causa en otras intervenciones. Las recusaciones por los mismos motivos ya fueron presentadas en otras oportunidades y no prosperaron.