“Asumo el compromiso de cumplir con esta responsabilidad de nuestro espacio que el 2019 fue electo con el voto popular. Como nunca antes quedó demostrado que hay diversidad. Me comprometo a presidir con las normas y reglamentos que se generen para nuestro funcionamiento y será mi voluntad administrar los disensos. No es una tarea sencilla reemplazar a quien me conduce políticamente”, afirmó en su primer discurso.

"Tomo el compromiso de asumir esta responsabilidad de mi espacio político, pero también de expresar al máximo la decisión popular y democrática".

“Hoy en esta Cámara es donde más tenemos que cuidar y garantizar el pleno estado de derecho. Soy consciente que tengo responsabilidad adicional por ser mujer y es un orgullo ser la primera. No voy a gobernar con mis hormonas si no con mis convicciones políticas, me pongo a disposición de todos”, agregó.

Para la designación formal de Moreau, que es la primera mujer en la historia en conducir la Cámara baja (desde 1854), no hubo una votación nominal sino que se definió a mano alzada.

En tanto, desde Juntos por el Cambio criticaron al oficialismo por el “espíritu de algarabía” en medio de la crisis que vive el país y se abstuvieron a votar por Moreau, al igual que la izquierda.

La sesión fue abierta por Massa, que puso en consideración su propia renuncia como titular de la cámara y también como diputado nacional. Una vez que ambas renuncias quedaron aprobadas, cedió el sillón de la presidencia al vicepresidente primero, Omar de Marchi (PRO), quien presidió resto de la sesión.

SESIÓN COMPLETA: 2 de agosto de 2022 - Honorable Cámara de Diputados de la Nación

De Marchi puso en consideración la designación del reemplazo de Massa en la presidencia mientras el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, propuso el nombre de Moreau, y los presidentes de bloque tomaron la palabra para referirse a las cualidades de la diputada massista.

Aprobada la designación, a las 16.30 Moreau pasó al frente para ocupar la presidencia y concluir la sesión especial.