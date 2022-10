Cerutti: para el Gobierno, "el dólar blue no es una preocupación"

"Hacía muchas conferencias que no me preguntaban porque estaba bajando, esperan a que suba para preguntarme. El dólar blue sube y baja y no es una preocupación para el Gobierno", expresó la funcionaria en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

La portavoz dijo que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno sobre el dólar "son bien recibidas por muchos sectores que las piden".

"La Argentina está en un momento de crecimiento en el que llegan las inversiones extranjeras y se desarrollan las inversiones argentinas. Los números nos muestran que estamos creciendo en todos los ítems que medimos: en inversiones, en producción, en capacidad industrial instalada, en el trabajo registrado. Y tenemos cifras de desempleo bajísimas", señaló.

Sobre la asunción de las tres nuevas ministras en el Gabinete Nacional (Raquel "Kelly" Olmos (Trabajo), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Ayelén Mazzina (Mujeres, Géneros y Diversidad), Cerruti destacó con sus nombramientos se "achica la brecha de género" y "representan cabalmente los temas y proyectos" de las diferentes áreas de Gobierno.

"Le damos fervorosamente la bienvenida a las tres nuevas ministras. Las tres se reunieron ayer con el presidente Alberto Fernández, quien tomó la decisión de su designación en consulta con una cantidad de funcionarios y ministros, para encontrar el mejor perfil para cada área. Ellas representan cabalmente los temas y proyectos de cada área, y fueron muy bien recibidas", amplió.

Cerruti destacó que "son tres mujeres que provienen de distintos puntos geográficos, de distintas edades y con diferentes procedencias en los colectivos a que representan".

"Están en tres áreas muy importantes y en las que tienen que trabajar mancomunadamente porque las cuestiones de género y equidad no se resuelven sólo desde el Ministerio de Mujeres, sino que las políticas sociales y laborales son centrales para que se puede ir cerrando la brecha de inequidad que existe en la sociedad", consideró.

Con respecto al trabajo en cada Ministerio, la portavoz dijo que "va a haber una continuidad de lo que ya se venía haciendo, aunque habrán nuevos desafíos más específicos".

En cuanto a la metodología para designar a las tres ministras, Cerruti aseguró que el presidente "tomó la decisión luego de evaluar el mejor perfil para cada una de esas áreas".

"No sentimos que ninguna de las tres tengan algún tipo de cuestionamiento. Hay que darle tiempo para que hagan sus tareas", recalcó.