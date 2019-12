El Tribunal, en tanto, condenó a 14 años de prisión a Esteban Sanguinetti, el oficial superior a Milani en Tucumán en 1976, cuando ocurrió el hecho.

Tras conocerse la sentencia, Milani se retiró el edificio sin realizar declaraciones.

El ex jefe del Ejército César Milani uso sus últimas palabras antes de que se conozca el veredicto en la causa por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo y reiteró que es "inocente".

"Estoy de pie, no me van a quebrar", dijo Milani ante el Tribunal Oral en los Criminal Federal de Tucumán.

Luego de que la Fiscalía pidiera seis años de prisión, el ex jefe del Ejército expresó: "Uso mis últimas palabras para expresar mi firme convicción de que tanto aquí como en el juicio realizado en La Rioja se usaron acusaciones falsas para hacerle daño al Ejército Argentino más que a mí".

A la vez, reiteró que se considera víctima "de una campaña política, mediática y judicial inédita".

"Estoy tranquilo, seguro de que me asiste la verdad y la razón. A pesar de las difamaciones, calumnias e injurias, estos ataques sistemáticos, estoy de pie, no me van quebrar. Sigo creyendo en la patria grande, justa, libre y soberana, donde también existen jueces justos y honorables", agregó Milani.

Césrar Milani, absuelto

La causa

El Ministerio Público Fiscal había pedido una pena de seis años de prisión para el ex jefe del Ejército César Milani e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena en el juicio oral y público por la desaparición del soldado Alberto Ledo, en 1976.

Así lo solicitó este mediodía al exponer su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán el fiscal federal subrogante Pablo Camuña, quien consideró a Milani autor penalmente responsable de los delitos de "encubrimiento" y "falsedad ideológica".

En tanto, para el otro acusado en este debate, el ex capitán Esteban Sanguinetti, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se lo condene a una pena de prisión perpetua como coautor del delito de "privación ilegítima de la libertad agravada" y en calidad de partícipe necesario del delito de "homicidio calificado".

El anterior juicio oral y público que afrontó Milani, que se desarrolló en La Rioja y fue por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo Ramón durante la última dictadura militar, el ex jefe del Ejército fue absuelto y, así, pudo recuperar su libertad, lo que sucedió en agosto pasado.

En este proceso, Milani está acusado de haber falseado un acta sobre la presunta "deserción" y el encubrimiento de la desaparición de Ledo.

En tanto a Sanguinetti se le atribuye directamente la responsabilidad de la desaparición del soldado.

Ayer, las abogadas querellantes Viviana Reynoso y Adriana Mercado Luna fueron las primeras en exponer sus alegatos ante los jueces,

Las letradas solicitaron 6 años de prisión para Milani y prisión perpetua para Sanquinetti, del mismo modo en que hoy lo hizo el representante del Ministerio Público Fiscal.

La misma pena fue también solicitada por los abogados querellantes Pablo Garguilo y Pablos Oroz, representantes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Graciela Ledo: “Esto es una burla”

Habla Graciela Ledo, hermana del soldado desaparecido, habló tras la sentencia de la justicia y la absolución de César Milani: "Milani debió ser condenado. Se confirmó la impunidad con una justicia cómplice del genocidio y los genocidas",

"Lo que se vio es una clara falta de independencia de poderes. La impunidad de Milani empezó cuando se lo nombró Jefe del Ejército", agregó.

"La sentencia es vergonzosa. Estoy decepcionada con la justicia. A mi hermano nunca más lo vamos a tener. Esto es una burla", sostuvo.