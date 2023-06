A tres días de las elecciones en esa provincia, la presencia de Morales se realiza para brindar apoyo a Juan Carlos Polini, precandidato a gobernador, y a Delfina Veiravé, exrectora de la UNNE y precandidata a vicegobernadora de Juntos por el Cambio.

El gobernador jujeño se refirió al hecho que conmueve a toda la sociedad chaqueña por su crueldad y por las vinculaciones políticas de los presuntos autores con el gobierno y el partido oficialista de la provincia.

“Hoy lo que más nos preocupa es el problema por el que atraviesa la provincia en este momento, la desaparición de Cecilia Strzyzowski, que es la consecuencia del funcionamiento de todo un sistema del entramado que hay detrás de un Estado paralelo al que no se le puso límites”, aseguró Morales.

Embed Emerenciano Sena, líder piquetero chaqueño, tiene muchas similitudes con Milagro Sala. Estos personajes intimidan al pueblo con su violencia y actúan como si estuviesen por encima de la Justicia. Tenemos que erradicar estas mafias para siempre de la Argentina. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 15, 2023

"Esto termina de la peor manera"

Y anticipó: “Eso termina mal, porque estos personajes manejan dineros públicos sin control, se enriquecen, deterioran derechos, entregan viviendas y si la gente no va a las marchas se las quitan, entregan planes o beneficios que las familias más pobres necesitan y se terminan creyendo dueños de la vida de las personas. Ese modelo termina en la peor violencia”.

Morales también comparó el hecho que algunos casos vividos en su provincia, “Esto lo hemos vivido en Jujuy, donde hemos tenido que soportar situaciones como el homicidio del Pato Condorí, de Lucas Arias, de Ariel Velázquez, con referentes de organizaciones sociales que querían apropiarse de tierras para ellos mismos, ni siquiera para dárselas a sectores vulnerables en Humahuaca”.

“El capítulo de Jujuy, de Chaco, no es ajeno a lo que vive el país. El país vive una situación de Estado paralelo, con organizaciones sociales, no todas, que desnaturalizan su rol por el accionar de muchos dirigentes, que por ejemplo el año pasado han manejado 700 mil millones de pesos. Esto termina de la peor manera”, añadió.

El precandidato presidencial de la UCR también se refirió los entretelones de los casos de corrupción y delito vinculados con el poder político. “Esto que hoy sucede en Chaco tiene por detrás una trama de impunidad y complicidades, que espero se pueda resolver de la mejor manera, que se tiene que terminar con un nuevo gobierno que no tenga ningún vínculo y tenga la decisión y el coraje de sin derramar una gota de sangre poner presos a los delincuentes", sostuvo.

Y advirtió: “ Hay que ordenar y darle derechos a las personas: si hay un programa de ingresos, que sean beneficiarios porque les corresponde, militen donde militen, piensen como piensen. En Jujuy parte de la policía era controlada por Milagro Sala: tuve que despedir cerca de 500 efectivos policiales, y logramos que la policía sea respetada y no esté infiltrada por estos sectores que funcionaban al abrigo del poder. El camino para poner orden es garantizar derechos y construcción de ciudadanía”.

"Nos duele Chaco"

Finalmente, Gerardo Morales destacó: “Nos duele Chaco a todos los argentinos y estamos esperando que se resuelva esta situación. Nuestro enemigo es la violencia, así que el que va por el camino de la violencia choca, tiene que chocar con un Estado presente que quiere la paz. Ese es el único límite”.

“El domingo hay que ir a votar porque no ir es dejar que las cosas sigan igual, se trata de un cambio cultural, de restablecer el orden, de cambiar las cosas, de terminar con un sistema de impunidad. La mejor posibilidad de combatir a estas mafias es generando cambios en la manera de gobernar, a través de las elecciones, votando a quienes tienen el coraje de terminar con este Estado paralelo y que los delincuentes vayan presos. Milagro Sala está presa en Jujuy porque está presa la delincuencia, y terminaron presos también ex funcionarios de gobierno, porque siempre hay vínculos y responsabilidades. Hay que llegar al hueso, sino no arreglas el problema. Hay que parar de seco esto porque sino termina muy mal”.