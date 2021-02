“Recibí la propuesta hace unos 5 meses pero me costó. La realidad es que me daba cosa porque no tengo una formación política pero también es cierto que hay mucha gente que se dedica a eso y tampoco la tiene. Yo me voy a preparar”, explicó la panelista.

Dúo explosivo: Cinthia Fernández y Amalia Granata juntas en la política

La mediática dio algunos ejemplos de famosos que aceptaron participar en el mundo de la política, como el caso del piloto de automovilismo Marcos Di Palma. “Él fue diputado, no tiene título secundario, lo compró, lo dijo en la TV. No fueron tan duros con él como con Amalia, que la mataron, y mirala hoy”, analizó Fernández.

Cuando sus compañeras le preguntaron en qué cuestiones o temas le gustaría trabajar, la bailarina respondió: “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas”. Más tarde, señaló que conoce bastante de esta cuestión, ya que vivió el tema muy de cerca por su mamá que nunca conoció a sus padres biológicos y fue adoptada.

ADEMÁS:

Al igual que Cinthia Fernández, otra vedette podría sumarse a la política. Se trata de Mónica Farro. Tras haber confesado haber sido víctima de violencia de género en el 2012 en medio de una tormentosa relación con el productor del ex "Ideas del Sur", Jorge "Negrito" Luengo, Farro confesó que podría lanzarse a la política para abordar esta problemática.

"Desde el problema que tuve con una persona que denuncié por violencia, de lo de Tinelli no me llamaron más", comenzó su relato con indignación y añadió: "No apoyaron a la víctima y siguen sin apoyarla. En ese lugar yo no voy a entrar más, ya lo asumí".

Farro indicó que si bien la popularidad le gusta y le da una "adrenalina diferente", no descarta la posibilidad de sumarse a la política, dadas las diversas propuestas que recibió. "Me están tentando para la política. Tengo unas propuestas que estoy pensando para tener un espacio y acompañar hablando sobre los derechos de la mujer", explicó firme y aclaró: "No voy a decir que partido ni nada porque todavía no lo tengo definido".