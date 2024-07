Ciudad: más controles y sanciones a las empresas para mejorar la higiene urbana

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, detalló en la inauguración de la nueva Planta de Tratamiento de residuos mixtos de Villa Soldati: "Aumentamos los controles e impusimos más sanciones a las empresas que prestan servicios, porque las contratamos para eso. De hecho, aumentamos un 150 % las multas a las empresas en estos siete meses".

MÁS CONTROL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA UNA CIUDAD MÁS LIMPIA



Tenemos un compromiso claro: que la Ciudad esté más limpia y ordenada. Por eso, revisamos lo que hacemos y cómo lo hacemos para mejorarlo.



Intensificamos los controles con 150 inspectores que recorren 15.000… — Jorge Macri (@jorgemacri) July 31, 2024

Además, añadió un comentario acerca de la medida gremial que provocó que se acumulara basura sin levantar en las calles: “Queremos ser claros, no vamos a permitir que pasen cosas como la semana pasada y que algo tan sensible como es la limpieza de la Ciudad esté en juego por actitudes que no corresponden. Nuestro compromiso es siempre estar del lado de los vecinos, porque esta Ciudad no es de un gremio ni de una empresa, es de los vecinos”.

Por último, agrego para reforzar la idea: “Tenemos un compromiso claro: que la Ciudad esté más limpia y ordenada. Por eso, revisamos lo que hacemos y cómo lo hacemos para mejorarlo.

Como parte del Plan Integral de Limpieza, la Ciudad aumentó el programa “Ojos en Calle” con un equipo de inspectores que recorren 15.000 cuadras diarias para validar las prestaciones que brindan las empresas de higiene.

El cambio es que ahora los inspectores van detrás de la ruta del servicio (antes se hacía de forma aleatoria) para asegurar la calidad de la prestación, ya que se detectan más de 10.000 incidencias diarias.

La nueva planta de residuos mixtos que inauguró el Jefe de Gobierno en Villa Soldati puede recuperar más de 500 toneladas de basura por día y permite darle tratamiento al material de descarte del Centro de Reciclaje de la Ciudad (CRC), de los Centros Verdes, y del circuito de recolección programada a través del llamado de los vecinos al 147.

Este material que antes se disponía en rellenos sanitarios, ahora se separa en fracciones y se agrupa por categorías (maderas, escombros, metales, textiles, plásticos, papeles y cartones). La Ciudad trata el 76% de los residuos que genera y se logra recuperar un 63%.

El Plan de Limpieza de la Ciudad