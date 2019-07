Confirman procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por subsidios

La Cámara Federal porteña confirmó ayer la ampliación del procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno

La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, por supuestos sobornos recibidos en el otorgamiento de subsidios a los trenes.