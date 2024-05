Conflicto con España: Milei apuntó al kirchnerismo y dijo que no pedirá disculpas

Milei subió el tono de la crisis con su par Pedro Sánchez, a quien tildó de "cobarde" y dijo que se esconde "debajo a las polleras de las mujeres" de su gobierno. Además ratificó que "de ninguna manera" le pedirá disculpas por los dichos sobre su esposa, Begoña Gómez.

“Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”, consideró Milei, en una frase que generó el conflicto diplomático con España.

En su regreso al país tras participar de la cumbre del partido de ultraderecha, Milei hizo referencia a esa declaración. “Cuando dije la frase nunca mencioné a nadie, se autoincrimina. A Sánchez no le quedó otra que sumarse él a pegarme”, explicó el líder de La Libertad Avanza.

"Alberto Fernández es asesor de Sánchez, es gravísimo lo que estamos diciendo. Son insignificantes porque necesitan salir a pegarme en manada. Mandó a mujeres a pegarme, una cobardía feroz. Vale la pena decir que no es funcional al Gobierno. Sánchez utiliza al Estado, es el dueño del Estado. Se hizo cargo y esto demuestra que estaba sucio. La mujer tiene un montón de causas”, insistió el mandatario.

Y luego agregó: "Sanchez hizo campaña por Massa, él y su candidata a vice, Yolanda Díaz. Hicieron campaña por Massa y en esa campaña usaban todos los elementos negativos como la venta de órganos. Eso lo usaron todo: me tildaron de loco, de querer vender de niños. Pasaron cinco meses y estas cosas de la campaña negativa no pasó ninguna".

Milei mencionó también el cruce con el ministro español de Transporte, Oscar Puente, que lo acusó de haber consumido "sustancias" luego de verlo en una entrevista televisiva. "Me dijeron que soy negacionista de la ciencia, me han dicho xenófobo, fascista, para mí son insultos agravados. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Cuando el ministro Puente me hizo esa agresión, le contesté y se comió un tortazo enorme. Salió a pedir disculpas”, recordó.

Milei: "La relación con España no se va a romper"

Más allá de las tensiones en el lazo bilateral, Milei descartó una ruptura en el vínculo con España. "La relación no se va a romper. La relación no la construyen los mandatarios, la construye la gente. Nosotros recibimos un montón de inmigración de España, y este vínculo nadie lo va a poder romper. Se va a imponer la propia realidad", opinó.

De cara al futuro, Milei tiene previsto volver a España a mediados de junio. Será el 21 de ese mes, fecha en la que estará en la capital ibérica donde será premiado por el Instituto Juan de Mariana, cuando se realice la Cena de la Libertad en esa institución, en el Casino de Madrid, durante la que se denominó como Semana de la Libertad.