El rechazo constituye una buena señal para la Argentina, según analistas de mercado. Es que a los demandantes ahora sólo les queda como opción ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, con altas chances de que el máximo tribunal rechace el caso.

Las demandas presentadas en el exterior por el Cupón PIB ya suman unos 800 millones de dólares, más intereses, estimó el consultor de mercados Sebastián Maril.

Aunque la Argentina ha logrado reducir el número de litigios en forma considerable, aún quedan más de 6.000 millones de la moneda norteamericana por resolver.

El fallo que favoreció a la Argentina en segunda instancia corresponde a la causa iniciada por los fondos Attestor Value, Bybrook Capital, Bybrook Hazleton, Trinity Investment y White Hawthorne.

Por su parte, los fondos europeos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP y Hirsh Group LLC demandaron a la Argentina ante el Tribunal Supremo de Londres, por 6.100 millones de dólares, por incumplir con las garantías de los bonos atados al Producto Bruto Interno (PBI).

ADEMÁS:

El gobierno no habla de golpe, pero no es taxativo

La cónsul de Bolivia en Salta denunció que recibió amenazas de muerte

Las demandas se suman a otras similares por US$ 84 millones iniciadas por el fondo Aurelius Capital Management en los Estados Unidos, ACP Master, Capital Partners y Novoriver, que tienen en total US$ 1.700 millones en bonos atados al crecimiento de la economía argentina y demandan US$ 273 millones en compensación, dijo Maril.

Los datos cuestionados por los bonistas corresponden a 2013, durante la gestión de Cristina Kirchner. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri acordó pagar US$ 4.650 millones a los fondos para distender las relaciones con los inversores internacionales.

Según los fondos europeos, el crecimiento anualizado del PIB durante los primeros tres trimestres de 2013 fue del 5,6% y, sin una contracción económica importante en el último trimestre, los bonos debieron recibir un reembolso significativo.

El conflicto surge porque en ese año, la Argentina reformuló la manera en que calculaba el crecimiento del PIB, y publicó cifras más bajas de las esperadas y por debajo del porcentaje necesario para activar el pago a los bonistas.