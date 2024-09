Corte Suprema: Rosatti fue reelegido como presidente por tres años

Rosatti consiguió los votos de Rosenkrantz y Maqueda. Ricardo Lorenzetti, en tanto, se abstuvo a la hora de votar. La renovación de autoridades se dio mientras se debate en el Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Rosatti, quién ira por su segundo mandato, también es el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial. Por ley, el presidente de la Corte Suprema es el titular del Consejo, por lo que Rosatti seguirá también en ese cargo por los próximos tres años.

Especialista en derecho constitucional, ex intendente de su ciudad, Santa Fe, ex convencional constituyente en la reforma de 1994 y ex procurador del Tesoro de la Nación y ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, Rosatti fue designado en la Corte Suprema en junio de 2016 a propuesta del entonces presidente de la Nación Mauricio Macri.

Los mandatos de Rosatti y de Rosenkrantz como presidente y vice de la Corte Suprema vencían el 1 de octubre. Por lo tanto esta semana era clave para que se definan las autoridades del máximo tribunal penal del país.

A partir del próximo año, la Corte Suprema de Justicia enfrentará un desafío importante: funcionará con solo tres miembros debido a la salida de Maqueda y a la falta de acuerdos políticos para designar nuevos jueces.

Esta situación se agrava por el estancamiento en el Senado de los pliegos de los candidatos propuestos por el Gobierno.

Cabe recordar que la última vez que la Corte operó con solo tres jueces fue en 2015, cuando Carlos Fayt se jubiló.

Este tipo de situación puede complicar el funcionamiento del tribunal, ya que contar con menos miembros aumenta la dificultad de alcanzar los consensos necesarios en casos clave.