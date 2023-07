Cristián Ritondo defendió la gestión de Mauricio Macri

“Por más que invente, agreda y se enoje, la política energética del kirchnerismo fue un completo desastre” sostuvo Ritondo y agregó: “Entre otras causas, su gobierno declinó la producción de gas en más del 18%. Por esto, se tuvo que importar en más de USD 60.000 millones durante su período”.

Sra. Vicepresidenta @cfkargentina: por más que invente, agreda y se enoje, la política energética del kirchnerismo fue un completo desastre. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 11, 2023

Además, sostuvo que “el gasoducto, el cual solo construyeron la primera etapa, lo hicieron tarde y salió carísimo, con un costo extra de más de 800 millones de dólares”.

“Gracias por recordarnos que el PRO votó en contra de la confiscación/expropiación de YPF, uno de los hechos más ruinosos y oscuros de nuestra historia. Todavía nos falta ver cuánto va a costarle a todos los argentinos el juicio que está afrontando el país”, cerro el diputado nacional.

Cristina Kirchner contra Mauricio Macri

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tildó este lunes de "muy mentiroso" al ex mandatario Mauricio Macri y le recordó que fue "el único presidente que se presentó a una reelección y la perdió". El cruce formó parte de un extenso contrapunto público vinculado con el gasoducto Néstor Kirchner y la política energética argentina.

"Hablando de gobiernos desastrosos… Le recuerdo que el único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió, fue usted ingeniero. En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección", escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, después de una serie de réplicas y contrarréplicas.

A primera hora de la tarde, la vicepresidenta había respondido a los cuestionamientos de Macri acerca del tiempo y los costos que demandaron la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner y negó que haya habido aportes de importancia del gobierno de Cambiemos para lograr la ejecución de la obra. "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir", ironizó Cristina en su cuenta de Twitter, en referencia a una antigua confesión de la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, sobre la forma en que crió a su hijo.

La respuesta de Mauricio Macri

Poco después, el ex jefe de Estado replicó con una serie de gráficos sobre la producción de gas natural durante los últimos 20 años, afirmando que en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner se "multiplicaron las importaciones y los subsidios".

“La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios”, señaló Macri en su cuenta de Twitter.

"En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada -expresó el ex mandatario Macri-. Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón".

Y continuó en sus cuestionamientos: "Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios. Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre".

El cruce de Cristina Kirchner

Entonces, la vicepresidenta replicó con un largo tuit, en el que señaló: "Todo el mundo sabe que usted y su partido, no sólo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año 2012". "Lo dicho… Usted es muy mentiroso ingeniero", remató Cristina Kirchner.

"En cuanto a mí, le recuerdo que no sólo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron", aseveró.

Además, le recordó que "en su fracasado intento reeleccionista llevó como compañero de fórmula a quien fuera el presidente de nuestro bloque de Senadores durante los tres gobiernos… Tan desastrosos no deben haber sido… ¿No ingeniero?".