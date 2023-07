Patricia Bullrich: "Las trompadas las recibe la sociedad"

Esa fue la respuesta de Bullrich a la consulta hecha durante una entrevista realizada este lunes en el programa La Cruel verdad (América 24), referida a la dureza de la interna de la principal alianza de la oposición que, según la calificación del periodista, era "a las trompadas".

Embed Las trompadas hoy las está recibiendo la sociedad. Nosotros vamos a tener la decisión y la firmeza para liberar a los argentinos de las trompadas que reciben. #LaCruelVerdad @trebuquero @A24COM pic.twitter.com/Qv6PRVMTH6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 11, 2023

En ese contexto, la exministra de seguridad, aseguró que "las trompadas hoy las está recibiendo la sociedad". Y anticipó que "nosotros (Juntos por el Cambio) vamos a tener la decisión y la firmeza para liberar a los argentinos de las trompadas que reciben".

"A mí no me baja nadie"

Patricia Bullrich también aclaró que no piensa renunciar a su candidatura presidencial. "A mí no me baja nadie", aseguró e incluso sostuvo que ni la posible postulación de Mauricio Macri la llevará a bajarse de la pelea por la presidencia.

Planes sociales eliminados en 4 años

Al referirse a las medidas que tomaría en caso de ser electa presidenta, Bullrich sostuvo que "los planes hay que eliminarlos. En cuatro años no hay que tenerlos más. Es una forma de evitar que la gente pueda progresar. Es lo más precario del mundo".

En ese sentido, planteó convertirlos "inmediatamente en un seguro de desempleo. Va a ser según cómo se van abriendo las fuentes de trabajo".

En otro pasaje de la entrevista, la presidenta del PRO aseguró estar convencida de tener "el carácter para gobernar el país", aunque trató de mostrarse cauta: "No me la creo".

Kirchnerismo y relación con Milei

Patricia Bullrich fue consultada sobre el futuro del kirchnerismo y advirtió: "No lo doy por muerto, pero Cristina tiene miedo a presentarse. Yo creo que a ella le gano. ¿Qué le diría? Que se aparte, que le ha hecho muy mal a la Argentina, que no merecía tener esta división".

Finalmente, la precandidata presidencial se refirió la relación de su potencial gobierno con el espacio de Javier Milei: "El otro día hablé con él. Él está en su partido y yo, en el mío. El día de mañana, si me toca ser presidenta, sus diputados están cercanos a votar leyes que a nosotros nos interesan. Estamos compitiendo, no es sano hablar de lo que podríamos hacer en un futuro".