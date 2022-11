Cristina sobre el atentado: "No eran indignados, era gente pagada"

La vicepresidenta cerró el acto que se inició minutos después de las 17, en el marco de un plenario de delegados de la UOM, en el Microestadio Municipal de Pilar.

"Hoy es mi primera salida. Hoy se cumplen exactamente 2 meses y 3 días de eso que todos y todas vieron por televisión. ¿Saben que yo también lo vi por televisión, no? No me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos volarme la cabeza", dijo en su introducción.

Cristina-UOM-02.jpg

"En estos meses y tres días no me podía sacar de la cabeza: qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos”, añadió en referencia a que tuvo una pistola apuntándole y no lo percibió.

"La primera conclusión buena que saqué de lo que pasó fue que esos presuntos indignados que agredían, insultaban, no eran indignados. Era gente pagada por empresarios que se identificaron con el macrismo, alguno de ellos, funcionario que endeudó a la Argentina", agregó.

Desde el intento de atentado del 1 de septiembre pasado, Cristina apenas ha hecho declaraciones, optando principalmente por sus redes sociales para hacerlo.

Sus apariciones oficiales se limitaron a las sesiones legislativas en el Senado, reuniones privadas en su despacho y encuentros protocolares, como el que tuvo recientemente con embajadores europeos.