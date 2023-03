Cristina encabezó un acto en homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo

El acto fue organizado por el Frente de Todos (FdT) y contó con la presencia de los ministros de Defensa, Jorge Taiana; del Interior, Eduardo Wado de Pedro; de Justicia, Martín Soria; de Cultura, Tristán Bauer, y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, se informó oficialmente.

Cristina recordó al expresidente Néstor Kirchner, al advertir que "él está acá con todos nosotros". La titular de la Cámara alta recordó que, "con las políticas de Derechos Humanos, Néstor Kirchner sintió que había cumplido con todos y cada uno de la generación de la que formábamos parte, que siguieron sus convicciones, y que, si se equivocaron, se equivocaron con su cuerpo, no como otros".

La exmandataria afirmó que Argentina “es un ejemplo en el mundo” porque “es el único lugar donde se juzgaron a los culpables en el mismo país donde se habían cometido las atrocidades”, al referirse a los acontecimientos de la última dictadura cívico-militar.

"Ese Nunca Más es en serio porque el horror que se vivió hoy no sería tolerado por Argentina ni ningún país del mundo. Hoy hay otras formas más solapadas, más sutiles de clausurar los sueños de quienes creen que un mundo diferente puede ser posible. Ya no son tanques, pasan en los tribunales”, aseguró la vicepresidenta.

Cristina destacó “la valentía de las Abuelas de Plaza de Mayo y aseguró que no hay más alto honor que el recuerdo de un pueblo”.

"No hay más alto honor que el recuerdo de un pueblo, que el que te da la historia cuando cumpliste con tus convicciones, cuando cumpliste con la sociedad. Las Abuelas tuvieron la valentía que no tuvimos tantísimos otros argentinos de enfrentar. No les importó porque son madres y a las madres no hay nada que les importe más que que les toquen que un hijo. Las vamos a llevar siempre en el corazón”, afirmó.

Sostuvo además que “la sociedad argentina fue absolutamente disciplinada después de la tragedia de la dictadura del '76”, que “generó una dirigencia amorosa”.

Para la vicepresidenta, se equivocan quienes creen que los represores “fracasaron porque fueron condenados a cadena perpetua”, por lo que advirtió que esos efectos se ven “en el disciplinamiento de la sociedad y la dirigencia política, que dicen 'Esto no se puede', 'Contra el FMI no se puede ir'; han disciplinado a la sociedad, y Néstor Kirchner fue indisciplinado”, insistió.