Cristina Kirchner a Alberto: "Te pido que uses la lapicera"

“Te pido Alberto que uses la lapicera, que no significa pelearse. Argentina le ha dado mucho a no tanta gente", dijo en dirección a la figura del Presidente y recalcó: "El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflicto, que se postule a la presidencia de Suiza”.

La vicepresidenta habló duranta casi media hora. Destacó el proceso de nacionalización de YPF que llevó adelante durante su gobierno y aseguró que durante su gestión se resolvieron algunos de los problemas estructurales de la Argentina, como el endeudamiento externo.

“Con defectos, con errores, con modales que a algunos no les gustaban, nuestro gobierno había encontrado la forma de desendeudar a los argentinos. Recuperamos YPF y le pagamos el corralito a la primera Alianza”, dijo Cristina Kirchner. No obstante, reconoció que bajo su administración no se pudo solucionar “el problema de la inflación ni de la economía bimonetaria”.

“Pero debemos centrarnos en que gobernar es administrar esas tensiones en favor de las grandes mayorías. El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflicto, que se postule a la presidencia de Suiza”, concluyó.