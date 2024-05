Cristina Kirchner cargó contra la Ley de Bases

"Quiero referirme muy especialmente a un capítulo, a lo que yo llamo el estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI", dijo en una comparación con las teorías de dos referentes del pensamiento nacional y popular de mediados del siglo XX como Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz.

"El nuevo estatuto legal del coloniaje, economía extractivista sin valor agregado, sin generación de tecnología, sin Investigación ni Desarrollo es el RIGI", señaló en una clara advertencia, y marcándole la cancha a aquellos senadores peronistas de provincias mineras que están pensando en acompañar ese capítulo en particular.

Junto a decenas de invitadas especiales y dirigentes de Unión por la Patria, todas ellas mujeres a excepción del senador Oscar Parrilli, Cristina Kirchner se expresó enfáticamente en contra del "modelo neocolonial en el siglo XXI basado en el extractivismo sin valor agregado".

Al respecto, alertó que "va a condenar a los argentinos una vez más a la desocupación que ya empieza a visualizarse y que va a ser más profunda".

El RIGI es un capítulo de la Ley ómnibus que ofrece un generoso marco de estabilidad fiscal de 30 años para las grandes inversiones mayores a los 200 millones de dólares, con exenciones impositivas y libertad para "exportar sin liquidar un sólo dólar en el Banco Central" a partir del tercer año de adhesión al régimen.

Sobre los supuestos beneficios a la actividad minera, pareció hablarles directamente a los gobernadores y senadores de su mismo signo político al señalar que la ley de inversión minera de 1993 no redundó en empleos masivos ni estables, por lo que los invitó a no hacerse falsas expectativas con el RIGI de Javier Milei.

La ex presidenta dejó inaugurada la muestra, que podrá visitarse desde el próximo miércoles, y que incluye imágenes de Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Malvinas.

La ex presidenta había inaugurado en 2009 el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, el cual fue desmantelado por el actual gobierno de Javier Milei en el Día internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.

Críticas a La Libertad Avanza

En sintonía con la excusa del encuentro, un homenaje a mujeres que dejaron su huella e hicieron un aporte trascendente en la historia del país, Cristina Kirchner dedicó artillería pesada contra La Libertad Avanza por abrazar un "concepto supremacista masculinista de características medievales".

Se refirió, por ejemplo, a la propuesta que tiempo atrás hiciera la diputada Lilia Lemoine de renuncia a la paternidad y al exabrupto que tuvo el senador Francisco Paoltroni cuando éste, en una extraña analogía con el popular cuento de laBella durmiente,comparó el triunfo electoral de Javier Milei con un abuso sexual.

"Hace poco un senador muy representativo además de darnos una versión libre del cuento de La Bella Durmiente ahora nos anoticia de que en realidad el femicidio no existe, que es un asesinato", esbozó con sarcasmo.

"Cuando incorporamos el femicidio no nos lo pidió ninguna feminista ni ninguna mujer, nos lo pidió un europeo que era el padre de una de las dos francesas violadas y asesinadas en Francia en el 2011", recordó.

En este sentido, la ex vicepresidenta expresó que "es una pena que haya ese concepto supremacista masculinista de características medievales, sobre todo por parte de gente que se quiere arrogar la modernidad y la verdad que son más antiguos que la ventosa".

Superávit "trucho" y tarifas.

Cristina Kirchner volvió a remarcar que el superávit que clama y se ufana el Gobierno es "trucho" y también puso la mira en la situación de las tarifas de servicios públicos.

"El lunes o martes suspendieron los aumentos de las tarifas previstos a partir de mayo. ¿Por qué? Simple. Porque iban a ser impagables para la gente", se contestó, y aseguró que esto demuestra que "el problema no son los subsidios".

En otro pasaje de su discurso, la ex presidenta aseguró que Milei "debería abandonar esa costumbre de estar hablando tonterías por el mundo acerca de un mundo que no existe, sobre socialismo y comunismo". "Presidente: se cayó el muro de Berlin en 1989, ¿de qué comunismo me habla?", cargó, y dijo que "esas teorías ya no tienen aplicación en ningún lugar del mundo".

"Ya se lo dije. Tiene mucho prejuicio, se lo dije el día que asumió. Cuando ingresa le dije 'colóquese a su izquierda'. Me dijo a su izquierda, imposible . Le dije 'no vaya a creer, tiene muchos prejuicios y cuando se siente en el sillón de Rivadavia se le van a caer unos cuantos prejuicios' como se le están cayendo ahora", siguió.

En este sentido, recordó que Néstor Kirchner y ella no se iban "de vacaciones ni a La Habana, ni a Beijing ni a Hanoi ni a Beijing".

"Éramos más de ir a New York, a Miami también, a Disneyworld. Argentinos normales, de clase media, gente común", se autodescribió.

El regreso de un Gobierno peronista a la Casa Rosada.

La ex presidenta concluyó expresando su "optimismo" respecto de la vuelta de un gobierno popular después de la experiencia libertaria de Milei.

"Tengo mucha esperanza porque la Argentina ha salido de situaciones más difíciles", manifestó, y de inmediato buscó la mirada de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que estaba sentada en primera fila, así como la de la madre de Plaza de Mayo Josefa "Pina" de Fiore.

"¿Cómo vamos a flaquear o dudar ante la imagen de Pina o de Estela? Al contrario. Es su ejemplo el que debe movilizarnos a todos y todas", continuó Cristina Kirchner.

Y cerró su discurso girando la cabeza en dirección a los cuadros de las mujeres del Bicentenario.

"Con el optimismo de que algún día todas ellas volverán a la Casa Rosada", lanzó, en una referencia que desató una ovación de pie de parte del auditorio de mujeres.

"Cristina corazón, acá tenés las pibas para la liberación", coreaba la gran mayoría de ellas, reversionando en clave feminista un clásico jingle del cancionero kirchnerista.