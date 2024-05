Un gobernador peronista contra el paro de la CGT

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sostuvo este jueves que respeta la huelga dispuestas por la CGT pero que no la comparte y cuestionó con dureza la medida. "No comparto para nada, el país está en una situación de crisis de gran envergadura, parando el país, no trabajando, no produciendo, lo único que estamos haciendo es perder. Estamos perdiendo todos", afirmó.